З 1982 по 2014 рік: тренера з танців на Полтавщині підозрюють у сексуальних злочинах щодо вихованок

У Полтавській області керівника танцювального ансамблю підозрюють у багаторічних сексуальних злочинах щодо вихованок, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв повідомив про підозру очільнику та тренеру одного з місцевих танцювальних колективів у скоєнні кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, "керівник ансамблю під вигаданими приводами запрошував дітей до свого кабінету та скоював щодо малолітніх та неповнолітніх вихованок розпусні дії й сексуальне насильство".

Ці факти прокурори, як вказано, виявили під час моніторингу інформаційного простору: "у соціальних мережах колишні учасниці ансамблю ділилися спогадами про жорстоке поводження та сексуальне розбещення тренером".

"Одразу було розпочато досудове розслідування, під час якого встановлено 4 потерпілих жінок, злочини стосовно яких скоєно у дитячому віці упродовж літа 1982 – весни 2014 років", - зазначили у прокуратурі.

За висновками судово-психологічних експертиз, як повідомляється, очільнику ансамблю повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, що діяли на момент скоєння злочинів: вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку; замах на вчинення дій, спрямованих на задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілої; вчинення розпусних дій щодо малолітньої особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої; задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої, з використанням безпорадного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади, зазначили в Офісі Генпрокурора.

Здійснив сексуальне насильство над 11-річною ученицею: тренеру з джиу-джитсу в Києві оголосили підозру