З 1982 по 2014 рік: тренера з танців на Полтавщині підозрюють у сексуальних злочинах щодо вихованок

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 16 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
09:52 • 512 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
08:44 • 7944 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
Ексклюзив
08:28 • 9982 перегляди
5 міфів про туристичну візу до США: юристка розповіла, що насправді впливає на рішення консула
07:16 • 13354 перегляди
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico
06:42 • 15642 перегляди
рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
05:03 • 25728 перегляди
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитинаPhoto
04:39 • 34893 перегляди
У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктахVideo
04:21 • 18300 перегляди
"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії
18 серпня, 03:47 • 16002 перегляди
Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
736мм
Популярнi новини
Едрієн Броуді та Шон Пенн зіграють у фільмі про українських водолазів та підрив Північного потоку18 серпня, 01:39 • 7792 перегляди
росія пригрозила Британії наслідками через використання Україною британських дронів18 серпня, 01:57 • 9788 перегляди
Армія США розробляє ракету дальністю понад 1000 км для запуску з HIMARS18 серпня, 02:16 • 8978 перегляди
росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежіPhotoVideo18 серпня, 02:38 • 13982 перегляди
Що святкують 18 серпня в Україні та світі 04:00 • 11150 перегляди
Публікації
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
Ексклюзив
09:59 • 16 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 60843 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 58206 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 58040 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 105053 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Олександр Сирський
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 44584 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 51583 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 59462 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 57655 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 86635 перегляди
Актуальне
M270 (РСЗВ)
Північний потік
Фільм
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

З 1982 по 2014 рік: тренера з танців на Полтавщині підозрюють у сексуальних злочинах щодо вихованок

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Очільник танцювального колективу в Полтавській області підозрюється у сексуальних злочинах щодо вихованок. Слідство встановило 4 потерпілих, злочини скоювалися з 1982 по 2014 рік.

З 1982 по 2014 рік: тренера з танців на Полтавщині підозрюють у сексуальних злочинах щодо вихованок

У Полтавській області керівника танцювального ансамблю підозрюють у багаторічних сексуальних злочинах щодо вихованок, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв повідомив про підозру очільнику та тренеру одного з місцевих танцювальних колективів у скоєнні кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, "керівник ансамблю під вигаданими приводами запрошував дітей до свого кабінету та скоював щодо малолітніх та неповнолітніх вихованок розпусні дії й сексуальне насильство". 

Ці факти прокурори, як вказано, виявили під час моніторингу інформаційного простору: "у соціальних мережах колишні учасниці ансамблю ділилися спогадами про жорстоке поводження та сексуальне розбещення тренером".

"Одразу було розпочато досудове розслідування, під час якого встановлено 4 потерпілих жінок, злочини стосовно яких скоєно у дитячому віці упродовж літа 1982 – весни 2014 років", - зазначили у прокуратурі.

За висновками судово-психологічних експертиз, як повідомляється, очільнику ансамблю повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, що діяли на момент скоєння злочинів: вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку; замах на вчинення дій, спрямованих на задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілої; вчинення розпусних дій щодо малолітньої особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої; задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої, з використанням безпорадного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади, зазначили в Офісі Генпрокурора.

Здійснив сексуальне насильство над 11-річною ученицею: тренеру з джиу-джитсу в Києві оголосили підозру27.10.25, 13:19 • 5659 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Полтавська область
Кременчук