россияне ударили по дому и гостинице в Кременчуге, ранен 16-летний подросток
Киев • УНН
российские БПЛА повредили дом и гостиницу в Кременчуге, вызвав пожары. Тяжело ранен 16-летний юноша, спасены 15 человек.
Враг нанес удары беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, в городе повреждены жилой дом и гостиница, начался пожар. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.
В Кременчуге зафиксированы попадания вражеских БПЛА в двух местах. Поврежден многоквартирный жилой дом. Возник пожар. Также произошло попадание с последующим пожаром в здание гостиницы
Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется, добавил Дякивнич.
Позже начальник ОВА сообщил, что тяжело ранен подросток.
По предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний парень. Его госпитализировали. По состоянию на сейчас подразделения ГСЧС спасли 15 человек
Ликвидация последствий продолжается.
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