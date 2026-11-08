россияне ударили по дому и гостинице в Кременчуге, ранен 16-летний подросток

Враг нанес удары беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, в городе повреждены жилой дом и гостиница, начался пожар. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.

В Кременчуге зафиксированы попадания вражеских БПЛА в двух местах. Поврежден многоквартирный жилой дом. Возник пожар. Также произошло попадание с последующим пожаром в здание гостиницы - говорится в сообщении.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется, добавил Дякивнич.

Позже начальник ОВА сообщил, что тяжело ранен подросток.

По предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний парень. Его госпитализировали. По состоянию на сейчас подразделения ГСЧС спасли 15 человек - рассказал чиновник.

Ликвидация последствий продолжается.

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