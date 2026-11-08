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росіяни вдарили по будинку та готелю в Кременчуці, поранено 16-річного підлітка

Київ • УНН

 • 346 перегляди

російські БПЛА пошкодили будинок і готель у Кременчуці, спричинивши пожежі. Тяжко поранено 16-річного хлопця, врятовано 15 людей.

росіяни вдарили по будинку та готелю в Кременчуці, поранено 16-річного підлітка

Ворог завдав ударів безпілотниками по Кременчуку на Полтавщині, у місті пошкоджено житловий будинок і готель, зайнялася пожежа. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише УНН.

У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БПЛА на двох локаціях. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю

- йдеться у повідомленні.

Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється, додав Дяківнич.

Згодом начальник ОВА повідомив, що тяжко поранено підлітка.

За попередньою інформацією, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували. Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей

- розповів посадовець.

Ліквідація наслідків триває.

Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі08.11.26, 20:57 • 806 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кременчук