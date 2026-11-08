росіяни вдарили по будинку та готелю в Кременчуці, поранено 16-річного підлітка

Ворог завдав ударів безпілотниками по Кременчуку на Полтавщині, у місті пошкоджено житловий будинок і готель, зайнялася пожежа. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, пише УНН.

У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БПЛА на двох локаціях. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється, додав Дяківнич.

Згодом начальник ОВА повідомив, що тяжко поранено підлітка.

За попередньою інформацією, тяжкі травми отримав 16-річний хлопець. Його госпіталізували. Станом на зараз, підрозділи ДСНС врятували 15 людей - розповів посадовець.

Ліквідація наслідків триває.

Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі