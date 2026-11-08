Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі

Російські війська протягом дня тричі завдали ударів по надзвичайниках, які працювали на місці авіаційної атаки на Комишуваху Запорізької області. Унаслідок обстрілів травмувалися двоє рятувальників, пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

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Під час другої атаки російський безпілотник влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Поранення дістав водій ДСНС, а транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Приблизно через годину, коли рятувальники намагалися евакуювати пошкоджену машину, російські війська завдали ще одного удару. Травмувався другий водій-рятувальник, а техніка зазнала повторних пошкоджень.

Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.

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Доповнення

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу.

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

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