Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі
Київ • УНН
російські війська тричі обстріляли рятувальників у Комишувасі. Поранено двох водіїв ДСНС, пожежну техніку пошкоджено.
Російські війська протягом дня тричі завдали ударів по надзвичайниках, які працювали на місці авіаційної атаки на Комишуваху Запорізької області. Унаслідок обстрілів травмувалися двоє рятувальників, пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
Під час другої атаки російський безпілотник влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Поранення дістав водій ДСНС, а транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Приблизно через годину, коли рятувальники намагалися евакуювати пошкоджену машину, російські війська завдали ще одного удару. Травмувався другий водій-рятувальник, а техніка зазнала повторних пошкоджень.
Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу в лікарні.
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Доповнення
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу.
Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.
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