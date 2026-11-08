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Financial Times

Після російського удару по Комишувасі зниклими безвісти залишаються 45 людей

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Після російського удару в Комишувасі знайшли тіла 55 загиблих, особи 29 встановлені. Пошуки 45 зниклих тривають під атаками дронів.

Після російського удару по Комишувасі зниклими безвісти залишаються 45 людей

У Комишувасі сьому добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару, завданого 2 листопада. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих. Особи 29 людей уже встановили. Ще 45 осіб перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, може бути серед тих, чиї тіла вже знайшли

- йдеться у повідомленні.

Роботи ускладнюють постійні атаки російських дронів. Через небезпеку рятувальникам доводиться періодично зупиняти пошуки.

"Поки не можемо сказати, коли завершиться операція", — повідомили представники рятувальних служб.

"Найважливіше зараз — знайти кожного, встановити особи загиблих і дати родинам відповіді про долю їхніх близьких. Водночас маємо берегти життя рятувальників, які працюють на місці трагедії", — зазначили вони.

Доповнення

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди. 

Як повідомляв т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, ворог підступно атакував селище саме в той час, коли люди отримували гуманітарну допомогу в центрі громади. Це була прицільна комбінована атака. росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів. Спочатку скинули керовані авіабомби ФАБ-500. Потім застосували ФАБ-3000. ФАБ-3000 - це тритонна авіабомба, яка містить майже півтори тонни вибухівки. Таку зброю використовують для руйнування потужних бетонних укріплень і бункерів. Після прямого влучання бетонна конструкція підземного центру обвалилася. У той момент там були звичайні люди. Вони прийшли по допомогу. 

Підземний простір, по якому росіяни завдали удару, використовувався не як центр життєстійкості громади, а як пункт видачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. До лютого 2026 року тут працювала "підземна" школа. Однак із лютого навчальний процес у просторі припинили, і діти більше не відвідували його для навчання.

Ольга Розгон

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