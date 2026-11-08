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После российского удара по Комышувах без вести пропавшими остаются 45 человек

Киев • УНН

 • 164 просмотра

После российского удара в Комышувах нашли тела 55 погибших, личности 29 установлены. Поиски 45 пропавших продолжаются под атаками дронов.

После российского удара по Комышувах без вести пропавшими остаются 45 человек

В Комышувахе седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара, нанесённого 2 ноября. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

По состоянию на сейчас из-под завалов извлекли тела 55 погибших. Личности 29 человек уже установили. Ещё 45 человек числятся пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, может быть среди тех, чьи тела уже нашли

- говорится в сообщении.

Работы осложняют постоянные атаки российских дронов. Из-за опасности спасателям приходится периодически останавливать поиски.

"Пока не можем сказать, когда завершится операция", — сообщили представители спасательных служб.

"Самое важное сейчас — найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время мы должны беречь жизни спасателей, которые работают на месте трагедии", — отметили они.

Дополнение

2 ноября россияне атаковали посёлок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения образовательного учреждения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди. 

Как сообщал и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, враг коварно атаковал посёлок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трёхтонная авиабомба, которая содержит почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью. 

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнестойкости громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Ольга Розгон

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