После российского удара по Комышувах без вести пропавшими остаются 45 человек
Киев • УНН
После российского удара в Комышувах нашли тела 55 погибших, личности 29 установлены. Поиски 45 пропавших продолжаются под атаками дронов.
В Комышувахе седьмые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара, нанесённого 2 ноября. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
По состоянию на сейчас из-под завалов извлекли тела 55 погибших. Личности 29 человек уже установили. Ещё 45 человек числятся пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, может быть среди тех, чьи тела уже нашли
Работы осложняют постоянные атаки российских дронов. Из-за опасности спасателям приходится периодически останавливать поиски.
"Пока не можем сказать, когда завершится операция", — сообщили представители спасательных служб.
"Самое важное сейчас — найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время мы должны беречь жизни спасателей, которые работают на месте трагедии", — отметили они.
Дополнение
2 ноября россияне атаковали посёлок Камышеваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения образовательного учреждения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.
Как сообщал и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, враг коварно атаковал посёлок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре громады. Это была прицельная комбинированная атака. россияне нанесли не менее девяти ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трёхтонная авиабомба, которая содержит почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью.
Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнестойкости громады, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.