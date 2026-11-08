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Financial Times
Техника

Войска рф трижды атаковали спасателей во время ликвидации последствий обстрела в Камышевахе

Киев • УНН

 • 252 просмотра

российские войска трижды обстреляли спасателей в Камышевахе. Ранены два водителя ГСЧС, пожарная техника повреждена.

Войска рф трижды атаковали спасателей во время ликвидации последствий обстрела в Камышевахе

Российские войска в течение дня трижды наносили удары по сотрудникам экстренных служб, которые работали на месте авиационной атаки на Камышеваху Запорожской области. В результате обстрелов пострадали двое спасателей, повреждена пожарно-спасательная техника. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Подробности

Во время второй атаки российский беспилотник попал в пожарно-спасательный автомобиль. Ранения получил водитель ГСЧС, а транспортное средство было повреждено.

Примерно через час, когда спасатели пытались эвакуировать поврежденную машину, российские войска нанесли еще один удар. Пострадал второй водитель-спасатель, а техника получила дополнительные повреждения.

Обоим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице.

После российского удара по Комышувах без вести пропавшими остаются 45 человек08.11.26, 17:26 • 2878 просмотров

Дополнение

2 ноября россияне атаковали поселок Камышуваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения учреждения образования, хозяйственная постройка, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди. 

Как сообщал и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, враг коварно атаковал поселок именно в то время, когда люди получали гуманитарную помощь в центре общины. Это была прицельная комбинированная атака. россияне нанесли по меньшей мере девять ударов. Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000. ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, которая содержит почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используют для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. После прямого попадания бетонная конструкция подземного центра обрушилась. В тот момент там находились обычные люди. Они пришли за помощью. 

Подземное пространство, по которому россияне нанесли удар, использовалось не как центр жизнестойкости общины, а как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. До февраля 2026 года здесь работала "подземная" школа. Однако с февраля учебный процесс в пространстве прекратили, и дети больше не посещали его для обучения.

Враг атаковал Харьков — есть пострадавший, повреждена техника ГСЧС08.11.26, 19:26 • 2086 просмотров

Ольга Розгон

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