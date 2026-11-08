Враг атаковал Харьков — есть пострадавший, повреждена техника ГСЧС
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова российский дрон ранил человека и вызвал возгорание автомобиля. Повторная атака повредила пожарную машину ГСЧС.
В Киевском районе Харькова в результате атаки российского беспилотника пострадал человек. Когда спасатели прибыли на место, оккупанты нанесли повторный удар FPV-дроном — повреждена пожарная машина. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
Первый удар пришёлся на жилой массив. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, также повреждены остекление многоэтажки и припаркованные рядом машины.
Во время работы спасателей российские войска атаковали место ликвидации последствий удара FPV-дроном. Пожарная машина получила повреждения. Личный состав ГСЧС не пострадал.
После российского удара по Комышувах без вести пропавшими остаются 45 человек08.11.26, 17:26 • 2032 просмотра