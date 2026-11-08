Враг атаковал Харьков — есть пострадавший, повреждена техника ГСЧС

В Киевском районе Харькова в результате атаки российского беспилотника пострадал человек. Когда спасатели прибыли на место, оккупанты нанесли повторный удар FPV-дроном — повреждена пожарная машина. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

Первый удар пришёлся на жилой массив. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, также повреждены остекление многоэтажки и припаркованные рядом машины.

Во время работы спасателей российские войска атаковали место ликвидации последствий удара FPV-дроном. Пожарная машина получила повреждения. Личный состав ГСЧС не пострадал.

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