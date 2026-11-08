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Financial Times

Ворог атакував Харків - є постраждалий, пошкоджено техніку ДСНС

Київ • УНН

 • 612 перегляди

У Київському районі Харкова російський дрон поранив людину й спричинив пожежу авто. Повторна атака пошкодила пожежну машину ДСНС.

Ворог атакував Харків - є постраждалий, пошкоджено техніку ДСНС

У Київському районі Харкова внаслідок атаки російського безпілотника постраждала людина. Коли рятувальники прибули на місце, окупанти завдали повторного удару FPV-дроном — пошкоджено пожежну машину. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі

Перший удар припав на житловий масив. Унаслідок атаки загорівся легковий автомобіль, також пошкоджено скління багатоповерхівки та припарковані поруч машини.

Під час роботи рятувальників російські війська атакували місце ліквідації наслідків удару FPV-дроном. Пошкоджень зазнала пожежна машина. Особовий склад ДСНС не постраждав.

Після російського удару по Комишувасі зниклими безвісти залишаються 45 людей08.11.26, 17:26 • 2168 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Пожежі
Техніка
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків