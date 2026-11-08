Ворог атакував Харків - є постраждалий, пошкоджено техніку ДСНС

У Київському районі Харкова внаслідок атаки російського безпілотника постраждала людина. Коли рятувальники прибули на місце, окупанти завдали повторного удару FPV-дроном — пошкоджено пожежну машину. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

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Перший удар припав на житловий масив. Унаслідок атаки загорівся легковий автомобіль, також пошкоджено скління багатоповерхівки та припарковані поруч машини.

Під час роботи рятувальників російські війська атакували місце ліквідації наслідків удару FPV-дроном. Пошкоджень зазнала пожежна машина. Особовий склад ДСНС не постраждав.

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