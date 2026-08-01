В Кременчуге мужчина выпал из окна шестого этажа

В Кременчуге мужчина 1941 года рождения выпал из окна шестого этажа многоэтажки, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в субботу в ГУНП в Полтавской области, пишет УНН.

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Полиция получила сообщение от медиков об обнаружении мужчины без признаков жизни возле многоэтажного дома на улице Большой Набережной 31 июля около 21:40.

На месте правоохранители установили, что умершим оказался местный житель 1941 года рождения.

По предварительной информации, мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома - указали в полиции.

Для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственным подразделением полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия выясняются.

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