В Кременчуге мужчина выпал из окна шестого этажа
Киев • УНН
31 июля возле многоэтажки на улице Большой Набережной обнаружили тело местного жителя. Полиция начала расследование и назначила экспертизу.
В Кременчуге мужчина 1941 года рождения выпал из окна шестого этажа многоэтажки, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в субботу в ГУНП в Полтавской области, пишет УНН.
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Полиция получила сообщение от медиков об обнаружении мужчины без признаков жизни возле многоэтажного дома на улице Большой Набережной 31 июля около 21:40.
На месте правоохранители установили, что умершим оказался местный житель 1941 года рождения.
По предварительной информации, мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома
Для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту следственным подразделением полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия выясняются.
В Киевской области женщина выпала из окна четвертого этажа - полиция проводит проверку20.06.26, 15:33 • 3287 просмотров