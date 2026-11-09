Атака на Кременчуг: количество пострадавших возросло до семи
Киев • УНН
После удара беспилотников по Кременчугу госпитализировали ещё двух человек. В Глобинской общине зафиксировано попадание по предприятию, пострадавших нет.
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг выросло до семи. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, информирует УНН.
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По его словам, в медицинские учреждения госпитализированы еще два человека.
Также Дякивныч рассказал, что в Глобинской общине зафиксировано попадание по территории частного предприятия. Предварительно — без пострадавших.
Напомним
Накануне враг нанес удары беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, в городе повреждены жилой дом и гостиница, вспыхнул пожар.
российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом30.10.26, 04:26 • 38885 просмотров