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Атака на Кременчуг: количество пострадавших возросло до семи

Киев • УНН

 • 458 просмотра

После удара беспилотников по Кременчугу госпитализировали ещё двух человек. В Глобинской общине зафиксировано попадание по предприятию, пострадавших нет.

Атака на Кременчуг: количество пострадавших возросло до семи

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг выросло до семи. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, информирует УНН.

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По его словам, в медицинские учреждения госпитализированы еще два человека.

Также Дякивныч рассказал, что в Глобинской общине зафиксировано попадание по территории частного предприятия. Предварительно — без пострадавших.

Напомним

Накануне враг нанес удары беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, в городе повреждены жилой дом и гостиница, вспыхнул пожар.

российские ракеты попали в промышленное предприятие под Кременчу́гом30.10.26, 04:26 • 38885 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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