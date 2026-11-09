Атака на Кременчуг: количество пострадавших возросло до семи

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Кременчуг выросло до семи. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивныч, информирует УНН.

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По его словам, в медицинские учреждения госпитализированы еще два человека.

Также Дякивныч рассказал, что в Глобинской общине зафиксировано попадание по территории частного предприятия. Предварительно — без пострадавших.

Напомним

Накануне враг нанес удары беспилотниками по Кременчугу в Полтавской области, в городе повреждены жилой дом и гостиница, вспыхнул пожар.

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