Ататка на Кременчук: кількість постраждалих зросла до семи

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до семи. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.

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За його словами, до медичних закладів госпіталізовано ще двох людей.

Також Дяківнич розповів, що у Глобинській громаді зафіксовано влучання по території приватного підприємства. Попередньо - без постраждалих.

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Напередодні ворог завдав ударів безпілотниками по Кременчуку на Полтавщині, у місті пошкоджено житловий будинок і готель, зайнялася пожежа.

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