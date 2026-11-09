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Ататка на Кременчук: кількість постраждалих зросла до семи

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Після удару безпілотників по Кременчуку госпіталізували ще двох людей. У Глобинській громаді зафіксували влучання по підприємству, без постраждалих.

Ататка на Кременчук: кількість постраждалих зросла до семи

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Кременчук зросла до семи. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.

Деталі

За його словами, до медичних закладів госпіталізовано ще двох людей.

Також Дяківнич розповів, що у Глобинській громаді зафіксовано влучання по території приватного підприємства. Попередньо - без постраждалих.

Нагадаємо

Напередодні ворог завдав ударів безпілотниками по Кременчуку на Полтавщині, у місті пошкоджено житловий будинок і готель, зайнялася пожежа.

російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком30.10.26, 04:26 • 38881 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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