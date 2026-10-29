Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар рф реактивным дроном по вокзалу в Днепре, в результате которого погибли 13 человек, и показал первые кадры с места вражеской атаки, пишет УНН.

Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, необходимые службы привлечены на месте.

"Сколько таких террористических ударов нанесла россия по нашим людям уже после снятия санкций с некоторых российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию. Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы в ответ на российскую эскалацию: санкции против москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война. Время новых, более сильных санкционных шагов ЕС, Америки и G7. Спасибо всем, кто готов так помогать", - подчеркнул Зеленский.

Удары рф по другим регионам

Местные власти тем временем сообщают об ударах рф по Чернигову и Кременчугу в Полтавской области и о жертвах.

"Сегодня враг совершил очередную циничную атаку прямо по центру нашего города. Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день... По состоянию на данный момент уже известно о 2 погибших. 4 человека получили ранения, из них 1 ребенок", - указал глава Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский в соцсетях 29 октября.

"В Кременчуге вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки два человека погибли. Количество травмированных возросло до двух. Среди них шестилетний ребенок. Их госпитализировали", - отметил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях.

Кроме того, по данным и. о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, россияне атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Количество раненых увеличилось до 4 человек. Также в регионе есть жертвы ударов рф 29 октября.