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Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в Дніпрі

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

Російський реактивний дрон ударив по вокзалу в Дніпрі: 13 людей загинули, десятеро постраждали. У Чернігові та Кременчуці також є жертви.

Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар рф реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі, де загинуло 13 людей, і показав перші кадри з місця ворожої атаки, пише УНН.

Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, необхідні служби залучені на місці.

"Скільки таких терористичних ударів нанесла росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію. Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7. Дякую всім, хто готовий допомагати так", - наголосив Зеленський.

Удари рф по інших регіонах

Місцева влада тим часом повідомляє про удари рф у Чернігові та Кременчуці на Полтавщині і жертви.

"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста.Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день... Станом на зараз вже відомо про 2х загиблих. 4 людини отримали поранення, з них 1 дитина", - вказав голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у соцмережах 29 жовтня.

"У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули. Кулькість травмованих зросла до двох. Серед них шестирічна дитина. Їх госпіталізували", - зазначив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах.

Окрім того, за даними т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі. Кількість поранених збільшилась до 4 людей. Також у регіоні є жертви ударів рф 29 жовтня.

Юлія Шрамко

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