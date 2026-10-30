Украина созывает Совбез ООН после гибели 20 человек в результате ударов рф

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за массированных российских ударов по Днепру, Чернигову и Кременчугу 29 октября. В результате атак ВС РФ в тот день погибли 20 человек, десятки получили ранения. Об этом 30 октября сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в соцсети "X", передает УНН.

Детали

По словам дипломата, украинская сторона обратилась с просьбой созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за очередных российских атак на гражданское население. Мельник сообщил, что подписал соответствующее письмо на имя председателя Совета Безопасности ООН, подчеркнув необходимость международной реакции на гибель мирных жителей.

В свете последних варварских зверств России против украинских гражданских в Днепре, Чернигове и Кременчуге, где российские ракеты намеренно убили 20 украинцев и ранили десятки других, мы созываем срочное заседание Совета Безопасности ООН - заявил он.

Также украинский дипломат призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций. Он также отметил, что предыдущие обсуждения в ООН пока не дали достаточных практических результатов. Несмотря на это Украина продолжит использовать международные площадки для привлечения внимания к российским атакам и их последствиям.

Контекст

29 октября российские войска нанесли серию ударов по Днепру, Чернигову и Кременчугу, в результате которых погибли по меньшей мере 20 человек.

В Днепре российский беспилотник атаковал перрон железнодорожного вокзала, где находились пассажирские поезда. В результате удара погибли 15 человек, еще 14 получили ранения.

В Чернигове российский дрон ударил по центральной части города. Погибли две 15-летние девушки, десятки людей пострадали. Среди пострадавших есть дети.

В Кременчуге Полтавской области под российский удар попала жилая застройка. Погибли три человека, еще 32 пострадали, среди них шестеро детей.

Напомним

30 октября в Днепре, Чернигове и Полтавской области объявили траур по погибшим в результате российских атак.