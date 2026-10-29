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Удари рф по Дніпру впродовж жовтня - у місті оголосили жалобу за всіма загиблими

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

30 жовтня в Дніпрі оголосили день жалоби за 14 загиблими на вокзалі та дев’ятьма жертвами атак впродовж жовтня. Поранені залишаються в лікарнях.

Удари рф по Дніпру впродовж жовтня - у місті оголосили жалобу за всіма загиблими

У п’ятницю, 30 жовтня, в Дніпрі оголосили жалобу за загиблими внаслідок атаки дрона по залізничному вокзалу 29 жовтня, а також за загиблими впродовж жовтня поточного року. Про це повідомив міський голова Борис Філатов, передає УНН.

Деталі

Завтра у Дніпрі день жалоби. За 14 жертвами, яких росія вбила зранку на залізничному вокзалі, і за ще 9 нашими земляками, чиї життя російські виродки відібрали за останній місяць. Я не знаю, чи можна буде колись забути жах побаченого. Чи зникне одного дня клубок у горлі - після сьогоднішнього і не лише. І чи є слова, достатні для того, щоб висловити співчуття родинам, описати біль та лють від усього, що відбувається. Але я знаю, що нам потрібна надія

- йдеться в дописі.

Також Філатов опублікував скріншот розпорядження щодо жалоби в місті 30 жовтня.

У міських лікарнях нині оговтуються поранені. Після кількагодинних операцій, стабілізації на апаратах ШВЛ та витягання з їхніх тіл десятків уламків. Сподіваємося на краще

- зазначив міський голова.

Нагадаємо

У четвер, 29 жовтня, російський дрон атакував залізничний вокзал у Дніпрі. Під удар потрапив пасажирський потяг: загинуло 13 людей, але згодом кількість зросла до 14.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі і показав перші кадри з місця ворожої атаки.

Водночас співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що серед загиблих і постраждалих через російську атаку по Дніпру є жителі Запоріжжя, що чекали на потяг.

Євген Устименко

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