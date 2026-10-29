Реактивний дрон рф атакував вокзал у Дніпрі - деталі від УЗ

росія 29 жовтня вдарила реактивним дроном по вокзалу у Дніпрі, вбивши і поранивши людей, на тлі того, як удар прийшовся на одну з платформ з поїздом Дніпро-Запоріжжя. Деталі повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці - повідомили в Укрзалізниці.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив дроном по цивільному електропотягу у Дніпрі. Відомо про 13 загиблих та щонайменше 5 поранених.