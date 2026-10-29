Реактивный дрон рф атаковал вокзал в Днепре - подробности от УЗ

россия 29 октября нанесла удар реактивным дроном по вокзалу в Днепре, убив и ранив людей, на фоне того, что удар пришелся по одной из платформ с поездом Днепр — Запорожье. Подробности сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Враг нанес удар реактивными БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся по одной из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители - сообщили в «Укрзализныци».

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Ранее сообщалось, что враг ударил дроном по гражданскому электропоезду в Днепре. Известно о 13 погибших и как минимум 5 раненых.