Реактивный дрон рф атаковал вокзал в Днепре - подробности от УЗ
Киев • УНН
Удар пришёлся по платформе с поездом Днепр—Запорожье. Известно о 13 погибших и как минимум пятерых раненых.
россия 29 октября нанесла удар реактивным дроном по вокзалу в Днепре, убив и ранив людей, на фоне того, что удар пришелся по одной из платформ с поездом Днепр — Запорожье. Подробности сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Враг нанес удар реактивными БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся по одной из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители
Дополнение
Ранее сообщалось, что враг ударил дроном по гражданскому электропоезду в Днепре. Известно о 13 погибших и как минимум 5 раненых.