У Дніпрі рф вдарила по електропотягу, велика кількість загиблих
Київ • УНН
Російський дрон атакував цивільний електропотяг у Дніпрі 29 жовтня. Загинули 13 людей, щонайменше п’ятеро дістали поранення.
У Дніпрі внаслідок атаки рф 29 жовтня загинуло 13 людей, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.
Ворог атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. 13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро
З його слів, дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу.
В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених
Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на Рівненщині29.10.26, 07:58 • 22985 переглядiв