У Дніпрі рф вдарила по електропотягу, велика кількість загиблих

У Дніпрі внаслідок атаки рф 29 жовтня загинуло 13 людей, є поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

Ворог атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. 13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро - повідомив Ганжа.

З його слів, дістали поранень щонайменше пʼятеро. Медики надають усім необхідну допомогу.

В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених - підтвердив мер Дніпра Борис Філатов у соцмережах.

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