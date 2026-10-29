В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших

В Днепре в результате атаки рф 29 октября погибли 13 человек, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал объект транспортной инфраструктуры в Днепре. 13 человек погибли из-за атаки россиян на Днепр - сообщил Ганжа.

По его словам, ранения получили как минимум пять человек. Медики оказывают всем необходимую помощь.

В Днепре трагедия. Дрон по гражданскому электропоезду. Много людей погибло. Масса раненых - подтвердил мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях.

Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской области