Удары рф по Днепру в течение октября - в городе объявили траур по всем погибшим

В пятницу, 30 октября, в Днепре объявили траур по погибшим в результате атаки дрона на железнодорожный вокзал 29 октября, а также по погибшим в течение октября текущего года. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, передает УНН.

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Завтра в Днепре день траура. По 14 жертвам, которых Россия убила утром на железнодорожном вокзале, и еще по 9 нашим землякам, чьи жизни российские выродки отняли за последний месяц. Я не знаю, можно ли когда-нибудь забыть ужас увиденного. Исчезнет ли когда-нибудь комок в горле - после сегодняшнего и не только. И есть ли слова, достаточные для того, чтобы выразить соболезнования семьям, описать боль и ярость от всего происходящего. Но я знаю, что нам нужна надежда - говорится в сообщении.

Также Филатов опубликовал скриншот распоряжения о трауре в городе 30 октября.

В городских больницах сейчас приходят в себя раненые. После многочасовых операций, стабилизации на аппаратах ИВЛ и извлечения из их тел десятков осколков. Надеемся на лучшее - отметил городской голова.

Напомним

В четверг, 29 октября, российский дрон атаковал железнодорожный вокзал в Днепре. Под удар попал пассажирский поезд: погибли 13 человек, но впоследствии количество возросло до 14.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар реактивным дроном по вокзалу в Днепре и показал первые кадры с места вражеской атаки.

В то же время сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что среди погибших и пострадавших из-за российской атаки по Днепру есть жители Запорожья, которые ждали поезд.