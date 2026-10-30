Україна скликає Радбез ООН після загибелі 20 людей від ударів рф

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські удари по Дніпру, Чернігову та Кременчуку 29 жовтня. Внаслідок атак зс рф у той день загинули 20 людей, десятки отримали поранення. Про це 30 жовтня повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник у соцмережі "X", передає УНН.

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За словами дипломата, українська сторона звернулася з проханням скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН через чергові російські атаки на цивільне населення. Мельник повідомив, що підписав відповідний лист на ім'я голови Радбезу ООН, наголосивши на необхідності міжнародної реакції на загибель мирних жителів.

У світлі останніх варварських звірств росії проти українських цивільних у Дніпрі, Чернігові та Кременчуці, де російські ракети навмисно вбили 20 українців і поранили десятки інших, ми скликаємо термінове засідання Ради Безпеки ООН - заявив він.

Також український дипломат закликав виключити росію з Організації Об'єднаних Націй. Він також зазначив, що попередні обговорення в ООН поки не дали достатніх практичних результатів. Попри це Україна продовжить використовувати міжнародні майданчики для привернення уваги до російських атак та їхніх наслідків.

Контекст

29 жовтня російські війська завдали серії ударів по Дніпру, Чернігову та Кременчуку, внаслідок яких загинули щонайменше 20 людей.

У Дніпрі російський безпілотник атакував перон залізничного вокзалу, де перебували пасажирські потяги. Внаслідок удару загинули 15 людей, ще 14 отримали поранення.

У Чернігові російський дрон вдарив по центральній частині міста. Загинули дві 15-річні дівчини, десятки людей постраждали. Серед постраждалих є діти.

У Кременчуці Полтавської області під російським ударом опинилася житлова забудова. Загинули троє людей, ще 32 постраждали, серед них шестеро дітей.

Нагадаємо

30 жовтня у Дніпрі, Чернігові та на Полтавщині оголосили жалобу за загиблими внаслідок російських атак.