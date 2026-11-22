Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина и ещё 9 человек получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

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В Днепре в результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура. Погибла женщина, ещё двое мужчин получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В Никопольском районе под российскими ударами оказались районный центр и три общины. Пострадали три человека, двоих госпитализировали, в том числе мужчину в тяжёлом состоянии.

В нескольких районах области есть тяжелораненые

В Синельниковском районе российские атаки повредили магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры. Ранения получили два человека, одна из них находится в тяжёлом состоянии.

В Каменском районе в результате обстрелов пострадала инфраструктура. Двое мужчин получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе российские удары повредили частный жилой дом. Информации о пострадавших в этом районе ГСЧС не сообщает.

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