Россия более 40 раз атаковала Днепропетровскую область за день: погибла женщина, ещё 9 человек пострадали
Киев • УНН
Во время атак на пять районов области погибла женщина, девять человек пострадали. Среди раненых есть тяжелораненые.
Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина и ещё 9 человек получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
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В Днепре в результате обстрелов повреждены жилые дома и инфраструктура. Погибла женщина, ещё двое мужчин получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии.
В Никопольском районе под российскими ударами оказались районный центр и три общины. Пострадали три человека, двоих госпитализировали, в том числе мужчину в тяжёлом состоянии.
В нескольких районах области есть тяжелораненые
В Синельниковском районе российские атаки повредили магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры. Ранения получили два человека, одна из них находится в тяжёлом состоянии.
В Каменском районе в результате обстрелов пострадала инфраструктура. Двое мужчин получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Криворожском районе российские удары повредили частный жилой дом. Информации о пострадавших в этом районе ГСЧС не сообщает.
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