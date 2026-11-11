Массированная атака БПЛА оставила Кривой Рог без электричества

Враг в ночь на среду, 11 ноября, массированно атаковал Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, информирует УНН.

Детали

По его словам, целями вражеских БПЛА стали объекты критической инфраструктуры.

Город частично без электричества. Водопроводную и канализационную системы стабилизируем с помощью генераторов. С теплоснабжением будет сложнее. Есть поврежденные многоквартирные дома, школы и детские сады - констатировал Вилкул.

Он добавил, что на местах попаданий работают аварийные бригады всех энергетических и коммунальных служб.

Напомним

В октябре Россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, ранены два человека.

В Кривом Роге из-за аварии без света остались 56 тысяч абонентов: часть получает электроэнергию по графику