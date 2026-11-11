Масована атака БпЛА залишила Кривий Ріг без електрики
Київ • УНН
Ворожі дрони пошкодили критичну інфраструктуру, будинки, школи та садочки. Аварійні служби відновлюють електро-, водо- й теплопостачання.
Ворог у ніч на середу, 11 листопада, масовано атакував Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.
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За його словами, цілями ворожих БпЛА стали об'єкти критичної інфраструктури.
Місто частково без електрики. Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче. Є пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та садочки
Він додав, що на місцях влучань працюють аварійні бригади всіх енергетичних та комунальних служб.
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