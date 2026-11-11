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Масована атака БпЛА залишила Кривий Ріг без електрики

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ворожі дрони пошкодили критичну інфраструктуру, будинки, школи та садочки. Аварійні служби відновлюють електро-, водо- й теплопостачання.

Масована атака БпЛА залишила Кривий Ріг без електрики

Ворог у ніч на середу, 11 листопада, масовано атакував Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує УНН.

Деталі

За його словами, цілями ворожих БпЛА стали об'єкти критичної інфраструктури.

Місто частково без електрики. Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче. Є пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та садочки

- констатував Вілкул.

Він додав, що на місцях влучань працюють аварійні бригади всіх енергетичних та комунальних служб.

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Вадим Хлюдзинський

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