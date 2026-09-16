У Кривому Розі через аварію без світла залишились 56 тисяч абонентів: частина отримує електроенергію за графіком

У Кривому Розі через аварію на підстанції без світла залишилися понад 56 тисяч абонентів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

За словами голови Дніпропетровської ОВА, енергетики одразу стали до роботи. Більшість споживачів уже заживили за резервними схемами.

Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками.

До кінця дня фахівці планують відновити електропостачання у штатному режимі - резюмував Ганжа.

Двоє загиблих і четверо поранених: стали відомі нові наслідки атаки рф на Кривий Ріг