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У Кривому Розі через аварію без світла залишились 56 тисяч абонентів: частина отримує електроенергію за графіком

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

Через аварію на підстанції без світла залишилися понад 56 тисяч абонентів. Більшість заживили резервними схемами, майже 20 тисяч — за графіками.

У Кривому Розі через аварію без світла залишились 56 тисяч абонентів: частина отримує електроенергію за графіком

У Кривому Розі через аварію на підстанції без світла залишилися понад 56 тисяч абонентів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

За словами голови Дніпропетровської ОВА, енергетики одразу стали до роботи. Більшість споживачів уже заживили за резервними схемами.

Майже 20 тисяч абонентів наразі отримують електроенергію за графіками.

До кінця дня фахівці планують відновити електропостачання у штатному режимі 

- резюмував Ганжа.

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Антоніна Туманова

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