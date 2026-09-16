В Кривом Роге из-за аварии без света остались 56 тысяч абонентов: часть получает электроэнергию по графику

В Кривом Роге из-за аварии на подстанции без света остались более 56 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

По словам главы Днепропетровской ОВА, энергетики сразу приступили к работе. Большинство потребителей уже подключили по резервным схемам.

Почти 20 тысяч абонентов в настоящее время получают электроэнергию по графикам.

До конца дня специалисты планируют восстановить электроснабжение в штатном режиме - резюмировал Ганжа.

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