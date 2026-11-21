В Кривом Роге число пострадавших в результате российской атаки возросло до 73, из них 9 детей
Киев • УНН
В результате атаки погибли фельдшер и семилетний мальчик, пострадали 73 человека, в том числе девять детей. Повреждены 26 домов и инфраструктура.
В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российской ракетно-дроновой атаки, в результате которой погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и семилетний мальчик. Число пострадавших возросло до 73 человек, среди них — девять детей. Об этом сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пишет УНН.
В больницах города находятся 29 раненых, в том числе шестеро детей. Самой младшей пострадавшей девочке три года. Девять раненых находятся в тяжелом состоянии, среди них — двое детей. Также среди пострадавших есть трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям
В результате атаки повреждены около 26 многоквартирных домов, больница, учреждения образования, предприятие, объекты бизнеса, ресторан, гаражи и автомобили. Среди поврежденного транспорта — машины скорой помощи.
На месте с вечера пятницы работают коммунальные службы, энергетики, специалисты теплосетей и газовики. Им уже удалось стабилизировать ситуацию с газоснабжением, восстановить работу электротранспорта и выполнить значительную часть работ по восстановлению водоснабжения. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Рядом с местом удара в районном исполкоме развернули штаб помощи. Он будет работать и в воскресенье, 22 ноября, с 8:00 до 15:00. Жители поврежденных домов могут получить строительные материалы, в частности OSB-плиты и пленку, а также подать заявления на материальную помощь.
россия распространяет фейки о военной цели после гибели ребенка и медика в Кривом Роге — ЦПД21.11.26, 16:08 • 3730 просмотров