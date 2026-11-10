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Создавал моду независимой Украины: умер сооснователь Ukrainian Fashion Week

Киев • УНН

 • 2786 просмотра

Украинский дизайнер Сергей Бизов умер в возрасте 57 лет. Он стоял у истоков Ukrainian Fashion Week и создавал моду независимой Украины.

Создавал моду независимой Украины: умер сооснователь Ukrainian Fashion Week
Дизайнер Сергей Бизов

В возрасте 57 лет умер украинский дизайнер Сергей Бизов, стоявший у истоков Ukrainian Fashion Week, передает УНН со ссылкой на официальную страницу Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Ушел из жизни украинский дизайнер Сергей Бизов. Вместе с Ириной Данилевской и Владимиром Нечипоруком он стоял у истоков Ukrainian Fashion Week. Наши соболезнования родным и близким Сергея и всему fashion-сообществу Украины 

- говорится в сообщении.

Создавал моду Независимой Украины

Соосновательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская назвала новость о смерти Сергея Бизова "раной на сердце" и добавила, что будет помнить показы его коллекций, уровень которых впечатляет до сих пор.

Кажется, я уже привыкла к плохим новостям. Но каждая новая — рана на сердце. Умер Сергей Бизов. Талантливый дизайнер. Тот, кто создавал моду Независимой Украины. Тот, с кем мы задумали Ukrainian Fashion Week. Буду помнить ту ночь, на прокуренной кухне у нас с Володей Нечипоруком на Десятинной, когда, собственно, и родилась Украинская неделя моды — ее концепция, правила и формат. Буду помнить показы коллекций Сергея, уровень которых впечатляет до сих пор. Буду помнить нашу работу в l'Officiel. Спасибо тебе, Сергей, за "планку", которую ты всегда держал. Буду помнить... 

- написала Данилевская.

Справка

Как сообщает Forbes, Сергей Бизов родился в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт и работал в местном доме моделей. В 1992 году открыл в Кривом Роге первое частное ателье, впоследствии — ателье в Москве, где представлял свои первые коллекции. Бизов жил и работал в Киеве, стал одним из авторов идеи проведения в Украине "Сезонов моды" и основал собственное ателье "Сергей Бизов".

Антонина Туманова

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Сергей Бызов
Forbes
Кривой Рог
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