В Киеве 10 мая ограничат движение транспорта в центре города: ожидаются иностранные делегации

В Киеве 10 мая ограничат движение на отдельных центральных улицах города в связи с пребыванием иностранных делегаций на торжествах, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города