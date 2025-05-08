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В Киеве 10 мая ограничат движение транспорта в центре города: ожидаются иностранные делегации

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В субботу, 10 мая, в Киеве будет ограничено движение транспорта на отдельных центральных улицах. Это связано с пребыванием иностранных делегаций и проведением торжественных мероприятий.

В Киеве 10 мая ограничат движение транспорта в центре города: ожидаются иностранные делегации

В Киеве 10 мая ограничат движение на отдельных центральных улицах города в связи с пребыванием иностранных делегаций на торжествах, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города 

- говорится в сообщении.

Конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.

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