В Киеве 10 мая ограничат движение транспорта в центре города: ожидаются иностранные делегации
Киев • УНН
В субботу, 10 мая, в Киеве будет ограничено движение транспорта на отдельных центральных улицах. Это связано с пребыванием иностранных делегаций и проведением торжественных мероприятий.
В Киеве 10 мая ограничат движение на отдельных центральных улицах города в связи с пребыванием иностранных делегаций на торжествах, передает УНН со ссылкой на КГГА.
В субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города
Конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.