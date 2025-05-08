У Києві 10 травня обмежать рух транспорту в центрі міста: очікуються іноземні делегації
Київ • УНН
У суботу, 10 травня, у Києві буде обмежено рух транспорту на окремих центральних вулицях. Це пов'язано з перебуванням іноземних делегацій та проведенням урочистих заходів.
У Києві 10 травня обмежать рух на окремих центральних вулицях міста у зв'язку із перебуванням іноземних делегацій на урочистостях, передає УНН із посиланням на КМДА.
У суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста
Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.