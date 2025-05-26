Відео з "ляпасом": Макрон заявив, що вони з дружиною жартували, коли вона підняла руки до його обличчя

Президент Франції Еммануель Макрон дав пояснення сцені між ним та дружиною, уривок якої напередодні зафіксували журналісти через щойно відчинені двері літака у В'єтнамі. Він сказав, що то був жарт, і їм з дружиної, з якою вони в шлюбі вже майже 20 років, властиво пустувати. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

– сказав він, додавши, що інцидент перебільшено.

Ми пустуємо і жартуємо з моєю дружиною. І це стає своєрідною геопланетарною катастрофою

Раніше його офіс запропонував подібне пояснення.

Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися перед початком поїздки, сміючись. Це момент співучасті. Та цього виявилося достатньо, щоб дати теоретикам змови привід для нових роздумів