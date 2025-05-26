Відео з "ляпасом": Макрон заявив, що вони з дружиною жартували, коли вона підняла руки до його обличчя
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відео з дружиною, де вона нібито дає йому ляпас, було жартом. Він додав, що інцидент перебільшений проросійськими ЗМІ.
Президент Франції Еммануель Макрон дав пояснення сцені між ним та дружиною, уривок якої напередодні зафіксували журналісти через щойно відчинені двері літака у В'єтнамі. Він сказав, що то був жарт, і їм з дружиної, з якою вони в шлюбі вже майже 20 років, властиво пустувати. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.
Ми пустуємо і жартуємо з моєю дружиною. І це стає своєрідною геопланетарною катастрофою
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Раніше його офіс запропонував подібне пояснення.
Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися перед початком поїздки, сміючись. Це момент співучасті. Та цього виявилося достатньо, щоб дати теоретикам змови привід для нових роздумів
Нагадаємо
Журналісти зафіксували на відео емоційний момент у спілкуванні між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит. Інцидент стався після прибуття президентської пари до В'єтнаму на початку туру країнами Південно-Східної Азії. Світ облетіло відео, до Макрон, виходячи з літака, отримує ляпаса від дружини.