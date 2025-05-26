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Видео с "оплеухой": Макрон заявил, что они с женой шутили, когда она подняла руки к его лицу

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видео с женой, где она якобы дает ему пощечину, было шуткой. Он добавил, что инцидент преувеличен пророссийскими СМИ.

Видео с "оплеухой": Макрон заявил, что они с женой шутили, когда она подняла руки к его лицу

Президент Франции Эммануэль Макрон дал объяснение сцене между ним и женой, отрывок которой накануне зафиксировали журналисты через только что открытую дверь самолета во Вьетнаме. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Мы балуемся и шутим с моей женой. И это становится своеобразной геопланетарной катастрофой

 – сказал он, добавив, что инцидент преувеличен.

Детали

Ранее его офис предложил подобное объяснение.

Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, смеясь. Это момент соучастия. Но этого оказалось достаточно, чтобы дать теоретикам заговора повод для новых размышлений

- сказали в администрации Макрона, комментируя негативные слухи, которые уже успели распространить враждебно настроенные к президенту СМИ, преимущественно пророссийские.

Напомним

Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской четы во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, как Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены.

Лилия Набока

Лилия Набока

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