Видео с "оплеухой": Макрон заявил, что они с женой шутили, когда она подняла руки к его лицу

Президент Франции Эммануэль Макрон дал объяснение сцене между ним и женой, отрывок которой накануне зафиксировали журналисты через только что открытую дверь самолета во Вьетнаме. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

– сказал он, добавив, что инцидент преувеличен.

Мы балуемся и шутим с моей женой. И это становится своеобразной геопланетарной катастрофой

Ранее его офис предложил подобное объяснение.

Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, смеясь. Это момент соучастия. Но этого оказалось достаточно, чтобы дать теоретикам заговора повод для новых размышлений