Видео с "оплеухой": Макрон заявил, что они с женой шутили, когда она подняла руки к его лицу
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видео с женой, где она якобы дает ему пощечину, было шуткой. Он добавил, что инцидент преувеличен пророссийскими СМИ.
Президент Франции Эммануэль Макрон дал объяснение сцене между ним и женой, отрывок которой накануне зафиксировали журналисты через только что открытую дверь самолета во Вьетнаме. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Мы балуемся и шутим с моей женой. И это становится своеобразной геопланетарной катастрофой
Детали
Ранее его офис предложил подобное объяснение.
Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки, смеясь. Это момент соучастия. Но этого оказалось достаточно, чтобы дать теоретикам заговора повод для новых размышлений
Напомним
Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской четы во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, как Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены.