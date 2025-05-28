"Записывайтесь к нам на курсы самообороны": во Франции посмеялись над "пощечиной" Макрону от жены
Киев • УНН
Во французском спортзале высмеяли инцидент с Макроном во Вьетнаме, где Брижит якобы дала ему пощечину. Они разместили баннер с призывом записываться на курсы самообороны.
В одном из спортзалов во Франции посмеялись над "пощечиной", которую якобы получил президент страны Эмманюэль Макрон от жены Бриджит во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщает УНН.
Детали
В спортзале разместили баннер с изображением Макрона с якобы царапиной на лбу и призывом записываться на курсы самообороны.
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В свою очередь DW сделало карикатуру по мотивам эпизода с Макроном и его женой.
Напомним
Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской четы во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, где Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены.
Впоследствии Макрон дал объяснение сцене между ним и женой. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить.
"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены26.05.25, 11:51 • 3426 просмотров