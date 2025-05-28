"Записывайтесь к нам на курсы самообороны": во Франции посмеялись над "пощечиной" Макрону от жены

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 70487 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 74863 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 87243 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 143948 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 222013 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 185632 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 185310 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 164652 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 116189 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 100278 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.6м/с
82%
745мм
Популярные новости

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 75553 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 67631 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 23834 просмотра

Не только "абсолютно безумный", но и "играет с огнем": новые заявления Трампа в сторону путина

27 мая, 16:19 • 49553 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

17:27 • 15187 просмотра
публикации

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 67656 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 75575 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 70487 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 186291 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 575252 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кит Келлогг

Ким Чен Ын

Руслан Кравченко

Фридрих Мерц

Олаф Шольц

Актуальные места

Киев

Белый дом

Харьковская область

Покровск

Черниговская область

Реклама
УНН Lite

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

17:27 • 15201 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 23851 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 95224 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 96792 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 93934 просмотра
Актуальное

Хранитель

Фокс Ньюс

Truth Social

Бильд

Тесла Модель Y

"Записывайтесь к нам на курсы самообороны": во Франции посмеялись над "пощечиной" Макрону от жены

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Во французском спортзале высмеяли инцидент с Макроном во Вьетнаме, где Брижит якобы дала ему пощечину. Они разместили баннер с призывом записываться на курсы самообороны.

"Записывайтесь к нам на курсы самообороны": во Франции посмеялись над "пощечиной" Макрону от жены

В одном из спортзалов во Франции посмеялись над "пощечиной", которую якобы получил президент страны Эмманюэль Макрон от жены Бриджит во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщает УНН.

Детали

В спортзале разместили баннер с изображением Макрона с якобы царапиной на лбу и призывом записываться на курсы самообороны.

Вас бьет жена? Записывайтесь к нам на курсы самообороны!

- говорится в заметке к баннеру.

В свою очередь DW сделало карикатуру по мотивам эпизода с Макроном и его женой.

Напомним

Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской четы во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, где Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены.

Впоследствии Макрон дал объяснение сцене между ним и женой. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить.

"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены26.05.25, 11:51 • 3426 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Эммануэль Макрон
Франция
Brent
$63.75
Bitcoin
$108,909.60
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,328.10
Ethereum
$2,662.53