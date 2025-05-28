"Записывайтесь к нам на курсы самообороны": во Франции посмеялись над "пощечиной" Макрону от жены

В одном из спортзалов во Франции посмеялись над "пощечиной", которую якобы получил президент страны Эмманюэль Макрон от жены Бриджит во время поездки во Вьетнам. Об этом сообщает УНН.

Детали

В спортзале разместили баннер с изображением Макрона с якобы царапиной на лбу и призывом записываться на курсы самообороны.

Вас бьет жена? Записывайтесь к нам на курсы самообороны! - говорится в заметке к баннеру.

В свою очередь DW сделало карикатуру по мотивам эпизода с Макроном и его женой.

Напомним

Журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской четы во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, где Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены.

Впоследствии Макрон дал объяснение сцене между ним и женой. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить.

"Момент соучастия": Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон на выходе из самолета получает шлепок от жены