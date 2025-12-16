Бріжит Макрон вибачилася за образливі слова на адресу феміністок, але наголосила на праві на приватні висловлювання

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжіт вибачилася за те, що її спіймали на словах, коли вона назвала феміністичних активісток "sales connes" — що приблизно перекладається як "дурні сучки", — але водночас заявила, що має право висловлюватися поза камерами. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

У інтерв’ю онлайн-виданню Brut Макрон наголосила, що її зауваження були зроблені в приватному контексті — вона відвідувала шоу коміка Арі Абіттана, якого раніше звинувачували у зґвалтуванні, але справа була закрита, — і що вона не використала б таких слів публічно.

"Мені шкода, якщо я образила жінок-жертв [сексуального насильства]. Потім вона додала: "Я — дружина президента, але я також сама собою, і в приватному контексті можу дозволити собі вільно висловлюватися, навіть якщо це не зовсім доречно … люди мають право вільно говорити і мислити", - сказала Макрон.

У відео, яке було опубліковане глянцевим виданням Public, але пізніше видалене, Макрон звертається до коміка Абіттана перед його виступом, запитуючи, як він почувається, на що він відповідає, що "боїться", ймовірно, через можливість протестувальників перервати його шоу.

На це французька перша леді відповіла: "Якщо будуть дурні сучки, ми їх виженемо".

Невелика група активісток у картонних масках з обличчям Абіттана намагалася перервати шоу в Парижі, вигукуючи "Абіттан — ґвалтівник", а охорона їх відштовхувала, показало відео французького видання Le Média.

Слова Макрон викликали обурення серед французьких політиків, феміністських організацій та знаменитостей кіноіндустрії. Хештег #JeSuisUneSaleConne (#ЯДурнаСучка), запущений на підтримку протестувальниць, поширили кілька відомих персон, зокрема актриса Жюдит Годреше, яка активно протидіє сексуальному насильству в кіноіндустрії, та лауреатка "Оскара" Маріон Котіяр.

Абіттан проводить свій перший тур після того, як слідчі судді вирішили не пред’являти йому обвинувачення у кримінальному злочині після звинувачення у зґвалтуванні. Хоча постраждала зазнала посттравматичного стресу, представники правосуддя заявили, що не змогли встановити достатніх підстав для визначення, що сексуальний контакт був примусовим. Абіттан заперечує провину та стверджує, що акт був за згодою.

