Бріжит Макрон вибачилася за образливі слова на адресу феміністок, але наголосила на праві на приватні висловлювання

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:50 • 5854 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 13026 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 13359 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 17426 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 25601 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 20161 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 18611 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16418 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12314 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10977 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
84%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 15380 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 13080 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 12329 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 18447 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 4582 перегляди
Публікації
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 1268 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 57658 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 53547 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 60173 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 107234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Польща
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 36231 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 53389 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 53799 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 57656 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 92352 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Шахед-136
Coca-Cola

Бріжит Макрон вибачилася за образливі слова на адресу феміністок, але наголосила на праві на приватні висловлювання

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Дружина президента Франції Бріжит Макрон вибачилася за те, що назвала феміністок "sales connes" у приватній розмові. Вона заявила, що її зауваження були зроблені в приватному контексті, і вона не використала б таких слів публічно.

Бріжит Макрон вибачилася за образливі слова на адресу феміністок, але наголосила на праві на приватні висловлювання

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжіт вибачилася за те, що її спіймали на словах, коли вона назвала феміністичних активісток "sales connes" — що приблизно перекладається як "дурні сучки", — але водночас заявила, що має право висловлюватися поза камерами. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У інтерв’ю онлайн-виданню Brut Макрон наголосила, що її зауваження були зроблені в приватному контексті — вона відвідувала шоу коміка Арі Абіттана, якого раніше звинувачували у зґвалтуванні, але справа була закрита, — і що вона не використала б таких слів публічно.

"Мені шкода, якщо я образила жінок-жертв [сексуального насильства]. Потім вона додала: "Я — дружина президента, але я також сама собою, і в приватному контексті можу дозволити собі вільно висловлюватися, навіть якщо це не зовсім доречно … люди мають право вільно говорити і мислити", -  сказала Макрон.

Доповнення

У відео, яке було опубліковане глянцевим виданням Public, але пізніше видалене, Макрон звертається до коміка Абіттана перед його виступом, запитуючи, як він почувається, на що він відповідає, що "боїться", ймовірно, через можливість протестувальників перервати його шоу.

На це французька перша леді відповіла: "Якщо будуть дурні сучки, ми їх виженемо".

Невелика група активісток у картонних масках з обличчям Абіттана намагалася перервати шоу в Парижі, вигукуючи "Абіттан — ґвалтівник", а охорона їх відштовхувала, показало відео французького видання Le Média.

Бріжит Макрон потерпає від фейків про свою стать: дочка розповіла в суді про наслідки кампанії ненависті28.10.25, 21:24 • 10208 переглядiв

Слова Макрон викликали обурення серед французьких політиків, феміністських організацій та знаменитостей кіноіндустрії. Хештег #JeSuisUneSaleConne (#ЯДурнаСучка), запущений на підтримку протестувальниць, поширили кілька відомих персон, зокрема актриса Жюдит Годреше, яка активно протидіє сексуальному насильству в кіноіндустрії, та лауреатка "Оскара" Маріон Котіяр.

Абіттан проводить свій перший тур після того, як слідчі судді вирішили не пред’являти йому обвинувачення у кримінальному злочині після звинувачення у зґвалтуванні. Хоча постраждала зазнала посттравматичного стресу, представники правосуддя заявили, що не змогли встановити достатніх підстав для визначення, що сексуальний контакт був примусовим. Абіттан заперечує провину та стверджує, що акт був за згодою.

У Франції десятьох людей судять через дописи в Інтернеті, що Бріжит Макрон - чоловік27.10.25, 17:38 • 4180 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Фільм
Емманюель Макрон
Бріжит Макрон
Париж