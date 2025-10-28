Бріжит Макрон потерпає від фейків про свою стать: дочка розповіла в суді про наслідки кампанії ненависті

Неправдиві твердження в інтернеті про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком, серйозно вплинули на її життя, заявила в паризькому суді донька Бріжит Макрон – адвокатка Тіфен Озьєр. Вона свідчила у справі проти 10 осіб, яких звинувачують у переслідуванні дружини президента через створення або поширення цих публікацій у соцмережах. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

За словами Озьєр, кампанія дезінформації позбавила її матір спокою та впевненості у повсякденному житті.

Вона щодня думає про те, як стоїть, як рухається, який одяг обирає