Бріжит Макрон потерпає від фейків про свою стать: дочка розповіла в суді про наслідки кампанії ненависті
Київ • УНН
Донька Бріжит Макрон, Тіфен Озьєр, свідчила в суді про вплив фейків про стать її матері. Кампанія дезінформації позбавила першу леді спокою та впевненості, перетворившись на джерело психологічного тиску.
Неправдиві твердження в інтернеті про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком, серйозно вплинули на її життя, заявила в паризькому суді донька Бріжит Макрон – адвокатка Тіфен Озьєр. Вона свідчила у справі проти 10 осіб, яких звинувачують у переслідуванні дружини президента через створення або поширення цих публікацій у соцмережах. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
За словами Озьєр, кампанія дезінформації позбавила її матір спокою та впевненості у повсякденному житті.
Вона щодня думає про те, як стоїть, як рухається, який одяг обирає
Прокурори зазначають, що неправдиві дописи, які поширювалися у соцмережах із 2020 року, набули вірусного характеру й стали інструментом політичних атак на подружжя Макронів. Суд має визначити, чи були дії обвинувачених частиною організованої кампанії переслідувань, спрямованої на дискредитацію першої леді.
