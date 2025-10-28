Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти

Ложные утверждения в интернете о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной, серьезно повлияли на ее жизнь, заявила в парижском суде дочь Брижит Макрон – адвокат Тифен Озьер. Она свидетельствовала по делу против 10 человек, которых обвиняют в преследовании жены президента из-за создания или распространения этих публикаций в соцсетях. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

По словам Озьер, кампания дезинформации лишила ее мать покоя и уверенности в повседневной жизни.

Она каждый день думает о том, как стоит, как двигается, какую одежду выбирает