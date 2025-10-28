Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти

$42.070.07
28 октября
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
28 октября
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
28 октября
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
28 октября
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
28 октября
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
28 октября
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
28 октября
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и Ирландии
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
28 октября
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
28 октября
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
28 октября
Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти

Киев

 • 524 просмотра

Дочь Брижит Макрон, Тифэн Озьер, свидетельствовала в суде о влиянии фейков о поле ее матери. Кампания дезинформации лишила первую леди покоя и уверенности, превратившись в источник психологического давления.

Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти

Ложные утверждения в интернете о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной, серьезно повлияли на ее жизнь, заявила в парижском суде дочь Брижит Макрон – адвокат Тифен Озьер. Она свидетельствовала по делу против 10 человек, которых обвиняют в преследовании жены президента из-за создания или распространения этих публикаций в соцсетях. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

По словам Озьер, кампания дезинформации лишила ее мать покоя и уверенности в повседневной жизни. 

Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26.10.25, 05:16 • 14475 просмотров

Она каждый день думает о том, как стоит, как двигается, какую одежду выбирает 

– рассказала дочь, добавив, что этот фейк превратился в постоянный источник психологического давления.

Прокуроры отмечают, что ложные сообщения, распространявшиеся в соцсетях с 2020 года, приобрели вирусный характер и стали инструментом политических атак на супругов Макрон. Суд должен определить, были ли действия обвиняемых частью организованной кампании преследований, направленной на дискредитацию первой леди.

Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина27.10.25, 17:38 • 3884 просмотра

Степан Гафтко

