Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти
Киев • УНН
Дочь Брижит Макрон, Тифэн Озьер, свидетельствовала в суде о влиянии фейков о поле ее матери. Кампания дезинформации лишила первую леди покоя и уверенности, превратившись в источник психологического давления.
Ложные утверждения в интернете о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной, серьезно повлияли на ее жизнь, заявила в парижском суде дочь Брижит Макрон – адвокат Тифен Озьер. Она свидетельствовала по делу против 10 человек, которых обвиняют в преследовании жены президента из-за создания или распространения этих публикаций в соцсетях. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
По словам Озьер, кампания дезинформации лишила ее мать покоя и уверенности в повседневной жизни.
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26.10.25, 05:16 • 14475 просмотров
Она каждый день думает о том, как стоит, как двигается, какую одежду выбирает
Прокуроры отмечают, что ложные сообщения, распространявшиеся в соцсетях с 2020 года, приобрели вирусный характер и стали инструментом политических атак на супругов Макрон. Суд должен определить, были ли действия обвиняемых частью организованной кампании преследований, направленной на дискредитацию первой леди.
Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина27.10.25, 17:38 • 3884 просмотра