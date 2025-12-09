Бріжит Макрон назвала феміністок "дурними суч*ами", викликавши обурення

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 5656 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 12023 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 19721 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 31554 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 22761 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27645 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38258 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32936 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34661 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32450 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 23515 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 15895 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 12468 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 12045 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 11677 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 6500 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 19721 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 31554 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 55082 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 50338 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 12612 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 23620 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60218 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 66089 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 76188 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

Бріжит Макрон назвала феміністок "дурними суч*ами", викликавши обурення

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила під шквал критики через відео, де вона ображає протестувальниць. Феміністки перервали виступ коміка, звинуваченого у зґвалтуванні, а Макрон назвала їх "sales connes".

Бріжит Макрон назвала феміністок "дурними суч*ами", викликавши обурення
Фото: AP

Перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила під шквал критики, викликавши хвилю обурення серед феміністичних активісток через вірусне відео. На ньому вона ображає протестувальниць, які зірвали виступ коміка, звинуваченого у зґвалтуванні, назвавши їх "sales connes" (вульгарний вислів, що приблизно еквівалентний "дурним сучкам"). Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався після того, як у суботу активісти перервали стендап-шоу 51-річного Арі Абіттана, одягнувши маски актора з написом "ґвалтівник" та вигукуючи "ґвалтівник Абіттан". У 2021 році проти Абіттана висували звинувачення у зґвалтуванні, але у 2023 році слідчі закрили справу, пославшись на брак доказів.

У Франції десятьох людей судять через дописи в Інтернеті, що Бріжит Макрон - чоловік27.10.25, 17:38 • 4144 перегляди

Бріжит Макрон у неділю відвідала шоу разом зі своєю дочкою та поспілкувалася з Абіттаном перед його виходом на сцену. На зауваження актора, що він боїться ("Мені страшно"), перша леді жартівливо відповіла: "Якщо є якісь дурні сучки, ми їх виженемо", використавши вищезгаданий вульгарний вислів.

Ця фраза викликала різку реакцію: феміністична група NousToutes, яка стояла за протестом, перетворила образу на хештег у соціальних мережах на знак підтримки. Його використала, зокрема, акторка Джудіт Годреш, яка стала іконою феміністичного руху після того, як звинуватила двох режисерів у сексуальному насильстві, написавши в Instagram: "Я теж дурна су*а". Активістка, яка брала участь в акції, заявила, що колектив був "глибоко шокований" словами першої леді, назвавши це "ще однією образою жертв і феміністичних груп".

Команда Бріжит Макрон спробувала пояснити її слова як "критику радикального методу" протесту, а не самих активісток, наголосивши, що вона "не схвалює цей радикальний метод".

Проте, критика посилилася: депутатка Європарламенту від партії "Нескорена Франція" Манон Обрі заявила: "Ми почали з прав жінок як великої справи п’ятирічного терміну, а закінчили це образами", додавши, що "Подружжю Макронів час йти".

Бріжит Макрон потерпає від фейків про свою стать: дочка розповіла в суді про наслідки кампанії ненависті28.10.25, 21:24 • 10028 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Тренд
Соціальна мережа
Бріжит Макрон
Франція