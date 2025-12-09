Бріжит Макрон назвала феміністок "дурними суч*ами", викликавши обурення

Фото: AP

Перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила під шквал критики, викликавши хвилю обурення серед феміністичних активісток через вірусне відео. На ньому вона ображає протестувальниць, які зірвали виступ коміка, звинуваченого у зґвалтуванні, назвавши їх "sales connes" (вульгарний вислів, що приблизно еквівалентний "дурним сучкам"). Про це повідомляє France24, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався після того, як у суботу активісти перервали стендап-шоу 51-річного Арі Абіттана, одягнувши маски актора з написом "ґвалтівник" та вигукуючи "ґвалтівник Абіттан". У 2021 році проти Абіттана висували звинувачення у зґвалтуванні, але у 2023 році слідчі закрили справу, пославшись на брак доказів.

Бріжит Макрон у неділю відвідала шоу разом зі своєю дочкою та поспілкувалася з Абіттаном перед його виходом на сцену. На зауваження актора, що він боїться ("Мені страшно"), перша леді жартівливо відповіла: "Якщо є якісь дурні сучки, ми їх виженемо", використавши вищезгаданий вульгарний вислів.

Ця фраза викликала різку реакцію: феміністична група NousToutes, яка стояла за протестом, перетворила образу на хештег у соціальних мережах на знак підтримки. Його використала, зокрема, акторка Джудіт Годреш, яка стала іконою феміністичного руху після того, як звинуватила двох режисерів у сексуальному насильстві, написавши в Instagram: "Я теж дурна су*а". Активістка, яка брала участь в акції, заявила, що колектив був "глибоко шокований" словами першої леді, назвавши це "ще однією образою жертв і феміністичних груп".

Команда Бріжит Макрон спробувала пояснити її слова як "критику радикального методу" протесту, а не самих активісток, наголосивши, що вона "не схвалює цей радикальний метод".

Проте, критика посилилася: депутатка Європарламенту від партії "Нескорена Франція" Манон Обрі заявила: "Ми почали з прав жінок як великої справи п’ятирічного терміну, а закінчили це образами", додавши, що "Подружжю Макронів час йти".

