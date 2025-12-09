Бріжит Макрон назвала феміністок "дурними суч*ами", викликавши обурення
Перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила під шквал критики через відео, де вона ображає протестувальниць. Феміністки перервали виступ коміка, звинуваченого у зґвалтуванні, а Макрон назвала їх "sales connes".
Перша леді Франції Бріжит Макрон потрапила під шквал критики, викликавши хвилю обурення серед феміністичних активісток через вірусне відео. На ньому вона ображає протестувальниць, які зірвали виступ коміка, звинуваченого у зґвалтуванні, назвавши їх "sales connes" (вульгарний вислів, що приблизно еквівалентний "дурним сучкам"). Про це повідомляє France24, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався після того, як у суботу активісти перервали стендап-шоу 51-річного Арі Абіттана, одягнувши маски актора з написом "ґвалтівник" та вигукуючи "ґвалтівник Абіттан". У 2021 році проти Абіттана висували звинувачення у зґвалтуванні, але у 2023 році слідчі закрили справу, пославшись на брак доказів.
Бріжит Макрон у неділю відвідала шоу разом зі своєю дочкою та поспілкувалася з Абіттаном перед його виходом на сцену. На зауваження актора, що він боїться ("Мені страшно"), перша леді жартівливо відповіла: "Якщо є якісь дурні сучки, ми їх виженемо", використавши вищезгаданий вульгарний вислів.
Ця фраза викликала різку реакцію: феміністична група NousToutes, яка стояла за протестом, перетворила образу на хештег у соціальних мережах на знак підтримки. Його використала, зокрема, акторка Джудіт Годреш, яка стала іконою феміністичного руху після того, як звинуватила двох режисерів у сексуальному насильстві, написавши в Instagram: "Я теж дурна су*а". Активістка, яка брала участь в акції, заявила, що колектив був "глибоко шокований" словами першої леді, назвавши це "ще однією образою жертв і феміністичних груп".
Команда Бріжит Макрон спробувала пояснити її слова як "критику радикального методу" протесту, а не самих активісток, наголосивши, що вона "не схвалює цей радикальний метод".
Проте, критика посилилася: депутатка Європарламенту від партії "Нескорена Франція" Манон Обрі заявила: "Ми почали з прав жінок як великої справи п’ятирічного терміну, а закінчили це образами", додавши, що "Подружжю Макронів час йти".
