10:59 • 5654 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 12012 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 31535 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 22754 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 27642 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38255 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32934 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34660 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32449 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34372 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
публикации
Эксклюзивы
Брижит Макрон назвала феминисток "глупыми суч*ами", вызвав возмущение

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Первая леди Франции Брижит Макрон попала под шквал критики из-за видео, где она оскорбляет протестующих. Феминистки прервали выступление комика, обвиненного в изнасиловании, а Макрон назвала их "sales connes".

Брижит Макрон назвала феминисток "глупыми суч*ами", вызвав возмущение
Фото: AP

Первая леди Франции Брижит Макрон подверглась шквалу критики, вызвав волну возмущения среди феминистских активисток из-за вирусного видео. На нем она оскорбляет протестующих, сорвавших выступление комика, обвиненного в изнасиловании, назвав их "sales connes" (вульгарное выражение, примерно эквивалентное "глупым сучкам"). Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел после того, как в субботу активисты прервали стендап-шоу 51-летнего Ари Абиттана, надев маски актера с надписью "насильник" и выкрикивая "насильник Абиттан". В 2021 году против Абиттана выдвигались обвинения в изнасиловании, но в 2023 году следователи закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.

Во Франции десять человек судят из-за сообщений в Интернете, что Брижит Макрон - мужчина27.10.25, 17:38 • 4144 просмотра

Брижит Макрон в воскресенье посетила шоу вместе со своей дочерью и пообщалась с Абиттаном перед его выходом на сцену. На замечание актера, что он боится ("Мне страшно"), первая леди шутливо ответила: "Если есть какие-то глупые сучки, мы их выгоним", использовав вышеупомянутое вульгарное выражение.

Эта фраза вызвала резкую реакцию: феминистская группа NousToutes, стоявшая за протестом, превратила оскорбление в хэштег в социальных сетях в знак поддержки. Его использовала, в частности, актриса Жюдит Годреш, ставшая иконой феминистского движения после того, как обвинила двух режиссеров в сексуальном насилии, написав в Instagram: "Я тоже глупая су*а". Активистка, участвовавшая в акции, заявила, что коллектив был "глубоко шокирован" словами первой леди, назвав это "еще одним оскорблением жертв и феминистских групп".

Команда Брижит Макрон попыталась объяснить ее слова как "критику радикального метода" протеста, а не самих активисток, подчеркнув, что она "не одобряет этот радикальный метод".

Однако критика усилилась: депутат Европарламента от партии "Непокоренная Франция" Манон Обри заявила: "Мы начали с прав женщин как большого дела пятилетнего срока, а закончили это оскорблениями", добавив, что "Супругам Макронам пора уходить".

Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти28.10.25, 21:24 • 10028 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Тренд
Социальная сеть
Бриджит Макрон
Франция