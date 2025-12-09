Брижит Макрон назвала феминисток "глупыми суч*ами", вызвав возмущение

Фото: AP

Первая леди Франции Брижит Макрон подверглась шквалу критики, вызвав волну возмущения среди феминистских активисток из-за вирусного видео. На нем она оскорбляет протестующих, сорвавших выступление комика, обвиненного в изнасиловании, назвав их "sales connes" (вульгарное выражение, примерно эквивалентное "глупым сучкам"). Об этом сообщает France24, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел после того, как в субботу активисты прервали стендап-шоу 51-летнего Ари Абиттана, надев маски актера с надписью "насильник" и выкрикивая "насильник Абиттан". В 2021 году против Абиттана выдвигались обвинения в изнасиловании, но в 2023 году следователи закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.

Брижит Макрон в воскресенье посетила шоу вместе со своей дочерью и пообщалась с Абиттаном перед его выходом на сцену. На замечание актера, что он боится ("Мне страшно"), первая леди шутливо ответила: "Если есть какие-то глупые сучки, мы их выгоним", использовав вышеупомянутое вульгарное выражение.

Эта фраза вызвала резкую реакцию: феминистская группа NousToutes, стоявшая за протестом, превратила оскорбление в хэштег в социальных сетях в знак поддержки. Его использовала, в частности, актриса Жюдит Годреш, ставшая иконой феминистского движения после того, как обвинила двух режиссеров в сексуальном насилии, написав в Instagram: "Я тоже глупая су*а". Активистка, участвовавшая в акции, заявила, что коллектив был "глубоко шокирован" словами первой леди, назвав это "еще одним оскорблением жертв и феминистских групп".

Команда Брижит Макрон попыталась объяснить ее слова как "критику радикального метода" протеста, а не самих активисток, подчеркнув, что она "не одобряет этот радикальный метод".

Однако критика усилилась: депутат Европарламента от партии "Непокоренная Франция" Манон Обри заявила: "Мы начали с прав женщин как большого дела пятилетнего срока, а закончили это оскорблениями", добавив, что "Супругам Макронам пора уходить".

