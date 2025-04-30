На книжковий магазин у рф склали протокол за пропаганду ЛГБТ через книги Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг
Київ • УНН
У книжковому магазині "Подписные издания" в росії виявили книги, що буцімто "пропагують ЛГБТ". Серед них - твори Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг. Адміністрація магазину не погоджується з обвинуваченням.
На книжковий магазин "Подписные издания" у росії поліція склала протокол про "пропаганду ЛГБТ" через книги Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг у продажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
У протоколі йдеться, що 24 лютого 2025 року магазині було куплено три книги: "Тіло кожного" Олівії Ленг, "Про жінок" та "Проти інтерпретації та інші есе" Сьюзен Зонтаг.
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Згідно з отриманим висновком, у поданих матеріалах містяться ознаки пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин, ідей забороненого судом руху ЛГБТ - заявила речниця петербурзьких судів дар'я лебедєва.
Вона додала, що представники книгарні "з правопорушенням не погоджуються" і пообіцяли дати пояснення в суді.
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10 квітня силовики прийшли з перевіркою до книжкового магазину "Подписные издания". Як розповіли співробітники магазину, їм дали список із 48 книг, які необхідно прибрати з полиць. До списку потрапили шість книг про фемінізм, серед яких "Про жінок" Сьюзен Зонтаг, а також збірка есе "7 текстів про фемінізм. Обеззброюючи гендер" з активісткою дар'єю сєрєнко серед авторів. Прокуратура також зажадала прибрати книги журналістів Валерія Панюшкіна та Сергія Пархоменка і роман "Доктор Гарін" Володимира Сорокіна.
Нагадаємо
Фонди Елтона Джона Elton John AIDS Foundation та Justice for Journalists Foundation визнані небажаними на території рф через "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків".