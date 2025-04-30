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На книжковий магазин у рф склали протокол за пропаганду ЛГБТ через книги Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг

Київ • УНН

 • 616 перегляди

У книжковому магазині "Подписные издания" в росії виявили книги, що буцімто "пропагують ЛГБТ". Серед них - твори Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг. Адміністрація магазину не погоджується з обвинуваченням.

На книжковий магазин у рф склали протокол за пропаганду ЛГБТ через книги Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг

На книжковий магазин "Подписные издания" у росії поліція склала протокол про "пропаганду ЛГБТ" через книги Сьюзен Зонтаг та Олівії Ленг у продажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У протоколі йдеться, що 24 лютого 2025 року магазині було куплено три книги: "Тіло кожного" Олівії Ленг, "Про жінок" та "Проти інтерпретації та інші есе" Сьюзен Зонтаг.

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Згідно з отриманим висновком, у поданих матеріалах містяться ознаки пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин, ідей забороненого судом руху ЛГБТ - заявила речниця петербурзьких судів дар'я лебедєва.

Вона додала, що представники книгарні "з правопорушенням не погоджуються" і пообіцяли дати пояснення в суді.

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10 квітня силовики прийшли з перевіркою до книжкового магазину "Подписные издания". Як розповіли співробітники магазину, їм дали список із 48 книг, які необхідно прибрати з полиць. До списку потрапили шість книг про фемінізм, серед яких "Про жінок" Сьюзен Зонтаг, а також збірка есе "7 текстів про фемінізм. Обеззброюючи гендер" з активісткою дар'єю сєрєнко серед авторів. Прокуратура також зажадала прибрати книги журналістів Валерія Панюшкіна та Сергія Пархоменка і роман "Доктор Гарін" Володимира Сорокіна.

Нагадаємо

Фонди Елтона Джона Elton John AIDS Foundation та Justice for Journalists Foundation визнані небажаними на території рф через "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків".

Лілія Набока

Лілія Набока

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