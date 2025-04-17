Історичне рішення: Конституційний суд Литви дозволив одностатевим парам реєструвати партнерство

Конституційний суд Литви визнав неконституційними положення Цивільного кодексу, за яким партнерство дозволено лише між чоловіком і жінкою, адже це суперечить конституційним принципам. Тож Конституційний суд країни прийняв рішення, за яким одностатеві пари країни також можуть зареєструвати своє партнерство, звернувшись до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

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У Цивільному кодексі Литви є розділ, який визначає спільне проживання без реєстрації шлюбу, який передбачає партнерство лише між чоловіком і жінкою. Минулої весни уряд, який тоді очолювала Інгріда Шимоніте, звернувся до Конституційного суду з питаннями з цього приводу. На думку уряду, Конституція захищає всі сім’ї , включаючи одностатеві пари, тому чинне положення є дискримінаційним і суперечить конституційному принципу рівності осіб. Конституційний суд підтримав таку позицію та визнав, що це положення суперечить Конституції.

Стереотипи, що існують у суспільстві, не можуть бути конституційно виправданою основою для заперечення або обмеження основних прав чи свобод певної особи чи групи з них у демократичній правовій державі. Правове регулювання, зумовлене упередженням щодо одностатевих пар, було б несумісним із Конституцією, поняттям сім'ї, що випливає з неї, поваги до прав людини, гідності, а також із цінностями рівності, плюралізм і толерантність, характерні для демократичного суспільства - зазначив Голова Конституційного Суду Года.

Крім того, Цивільний Кодекс зазначив, що партнерство має бути зареєстровано у встановленому законом порядку, але Сейм не приймає необхідних для цього законів протягом тивалого часу.

Таким чином законодавець знижує довіру громадян до держави і закону, не забезпечує вимоги правової визначеності та правової безпеки, що випливають із конституційного верховенства права, порушує принципи відповідального врядування - заявив Голова КС.

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КС Литви дозволив одностатевим парам реєструвати партнерство через суд

Тож сьогодні, 17 квітня, Конституційний суд Литви прийняв закон, за яким люди зможуть звертатися до судів для реєстрації свого партнерства, - повідомила суддя Конституційного суду Дайва Петрілайте після оголошення рішення.

До ухвалення закону цих осіб не можна змушувати чекати і сподіватися на щось інше. Вони зможуть відстоювати своє право на партнерство, його визнання та реєстрацію індивідуально через суди. Поки Сейм не прийме закон, судовий шлях залишиться - додала вона.

Вона додала, що суд не знайшов жодних конституційно значущих підстав для заборони реєстрації партнерства між одностатевими парами.

Це пов'язано з правом на сімейне життя, правом не тільки на юридичне визнання таких осіб, які створюють спільне життя, це був би перший крок, другим кроком був би правовий захист таких осіб. Правовий захист пов'язаний не тільки з майновими питаннями, не з приватними аспектами життя подружжя, а й з питаннями публічного права, податкового законодавства, охорони здоров'я та всіх інших питань - підкреслила Петрилайте.

Колишній голова Конституційного суду задоволений таким рішенням.

"Я радий, що шлях до визнання та захисту всіх сімей – включно з одностатевими сьогодні наближається до логічного завершення. Треба бути вдячним усім, хто прийняв цю ідею, щиро в неї вірив, відстоював її. Приємно й те, що Конституційний Суд по суті підтвердив усі аргументи, в яких вдалося переконати представників Уряду, які звернулися до Конституційного Суду", - написав євродепутат Дайнюс Жалімас у Facebook.

Рішення викликало обурення

Депутат Європарламенту Ауреліюс Верига висловив обурення таким рішенням у Facebook, пояснивши, що цим рішенням Конституційний суд підноситься над Сеймом.

"Навіщо Литві парламент, якщо є Конституційний суд? Він і так вище і парламенту, і народу, який цей парламент обирає. Він розширює для себе поняття сім’ї, роблячи висновки, прирівнюючи все, що живе разом із сім’єю, потім прирівнюючи поняття сім’ї до поняття шлюбу, чітко визначеного в Конституції, а потім заявляючи, що політики, які дотримуються загальнонаціональних уявлень про шлюб та сім’ю, яка з нього виникає, чітко визначених у Конституції, обмежені стереотипами, несучасні, нетолерантні тощо", - написав він.

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