Угорщина готується ухвалити конституційну поправку, яка фактично забороняє зібрання ЛГБТК+

Угорський парламент найближчим часом розгляне скандальну поправку до конституції, яка, за словами правозахисників, фактично забороняє публічні зібрання ЛГБТК+ спільноти. Поправку підтримує прем’єр-міністр Віктор Орбан та правляча партія "Фідес".

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Поправка, підтримана прем'єр-міністром Віктором Орбаном і його правою популістською партією "Фідес", спрямована на те, щоб закріпити нещодавню заборону уряду на проведення заходів Pride, дозволяючи владі використовувати програмне забезпечення для розпізнавання облич для ідентифікації учасників і потенційного накладення на них штрафів.

Поправка, яка, за словами уряду, віддає пріоритет захисту фізичного, розумового і морального розвитку дітей, також закріплює визнання тільки двох статей, надаючи конституційну основу для заперечення гендерної ідентичності деяких людей в Угорщині.

Після неодноразових заяв Орбана про іноземне втручання в політику країни поправка також дозволить уряду тимчасово призупиняти дію угорського громадянства у випадку осіб з подвійним громадянством, які, як вважається, становлять загрозу безпеці або суверенітету країни.

Угорський Гельсінський комітет, правозахисна група, охарактеризував поправку як засіб "законодавчого узаконення страху" в країні ЄС.

Ці закони являють собою значну ескалацію зусиль уряду з придушення інакомислення, ослаблення захисту прав людини і зміцнення своєї влади - йдеться в заяві.

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Опозиційна партія Momentum підкреслила схожість з обмеженнями в рф.

Подібно до володимира путіна, Орбан прагнув представити себе поборником традиційних сімейних цінностей, проводячи політику, яка включає заборону на усиновлення дітей одностатевими парами і заборону на будь-яку згадку питань ЛГБТК+ в програмах шкільної освіти.

Momentum опублікував в соціальних мережах заклик до угорців приєднатися до нього в блокаді парламенту країни в надії перешкодити законодавцям проголосувати за законопроект.

Давайте колективно не дамо їм вести нас путінським шляхом і позбавляти нас свободи - йдеться в в дописі.

Очікується, що поправка до конституції буде схвалена майже через місяць після того, як законодавці прискорили прийняття закону, що забороняє публічні заходи, що проводяться спільнотами ЛГБТК+. З того часу тисячі людей вийшли на вулиці, блокуючи мости і основні магістралі, скандуючи гасла "демократія" і "зібрання - одне з основних прав" в щотижневих протестах.

Орбан і його уряд заявили, що їхня мета - захистити дітей від того, що вони називають "сексуальною пропагандою", однак аналітики вказують на майбутні вибори, стверджуючи, що уряд, який прагне мобілізувати свою консервативну базу, робить меншість ЛГБТК+ в країні цапом-відбувайлом.

Поправка, яка стала 15-ю за рахунком поправкою до конституції Угорщини відтоді, як вона була одноосібно розроблена і схвалена правлячою коаліцією "Фідес-KDNP" в 2011 році, також спрямована на зміцнення позицій Орбана в боротьбі з, за його словами, спробами іноземних держав вплинути на політику Угорщини.

Правозахисні групи описали поправку як крок у цьому напрямку для Орбана, самопроголошеного "неліберального" лідера, оскільки вона дозволяє призупинити угорське громадянство на термін до 10 років для осіб з подвійним громадянством, які вважаються такими, що становлять загрозу громадському порядку або безпеці.

Призупинення будуть застосовуватися тільки до угорців, які мають громадянство іншої країни, що не є членом ЄС або Європейської економічної зони.

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Угорський Гельсінський комітет, Угорський союз громадянських свобод, Amnesty International і Товариство Хаттера закликали Європейську комісію розпочати процедуру проти уряду Угорщини, стверджуючи, що нещодавні зміни порушують законодавство ЄС.

Групи підкреслили "серйозність і терміновість наслідків прийнятих змін" в недавній заяві, зазначивши, що вони "змусять людей ЛГБТК+ повністю зникнути з поля зору громадськості".

Вважається, що загальнонаціональна заборона стане першою у своєму роді в новітній історії ЄС. Групи також заявили, що поправка вийшла за рамки порушення прав представників спільноти ЛГБТК+ і тих, хто їх підтримує, описавши її як інструмент для подальшого нагнітання страху серед тих, хто висловлює незгоду в країні.

Зміни мають всеосяжні наслідки, які зачіпають основні права, що виходять далеко за рамки питання гордості - заявили вони.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що правляча партія FIDESZ (Фідес) правого націоналістичного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана хоче заборонити щорічні прайди.

Згодом парламент Угорщини ухвалив закон про заборону прайду ЛГБТК+ спільнот.