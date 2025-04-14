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Венгрия готовится принять конституционную поправку, которая фактически запрещает собрания ЛГБТК+

Киев • УНН

 • 3696 просмотра

Венгерский парламент может принять поправку к конституции, которая фактически запрещает собрания ЛГБТК+ сообщества. Также возможно приостановление гражданства за угрозу безопасности страны.

Венгрия готовится принять конституционную поправку, которая фактически запрещает собрания ЛГБТК+

Венгерский парламент в ближайшее время рассмотрит скандальную поправку к конституции, которая, по словам правозащитников, фактически запрещает публичные собрания ЛГБТК+ сообщества. Поправку поддерживает премьер-министр Виктор Орбан и правящая партия "Фидес".

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Поправка, поддержанная премьер-министром Виктором Орбаном и его правой популистской партией "Фидес", направлена на то, чтобы закрепить недавний запрет правительства на проведение мероприятий Pride, позволяя властям использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации участников и потенциального наложения на них штрафов.

Поправка, которая, по словам правительства, отдает приоритет защите физического, умственного и морального развития детей, также закрепляет признание только двух полов, предоставляя конституционную основу для отрицания гендерной идентичности некоторых людей в Венгрии.

После неоднократных заявлений Орбана об иностранном вмешательстве в политику страны поправка также позволит правительству временно приостанавливать действие венгерского гражданства в случае лиц с двойным гражданством, которые, как считается, представляют угрозу безопасности или суверенитету страны.

Венгерский Хельсинкский комитет, правозащитная группа, охарактеризовал поправку как средство "законодательного узаконивания страха" в стране ЕС.

Эти законы представляют собой значительную эскалацию усилий правительства по подавлению инакомыслия, ослаблению защиты прав человека и укреплению своей власти

- говорится в заявлении.

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Оппозиционная партия Momentum подчеркнула сходство с ограничениями в рф.

Подобно владимиру путину, Орбан стремился представить себя поборником традиционных семейных ценностей, проводя политику, которая включает запрет на усыновление детей однополыми парами и запрет на любое упоминание вопросов ЛГБТК+ в программах школьного образования.

Momentum опубликовал в социальных сетях призыв к венграм присоединиться к нему в блокаде парламента страны в надежде помешать законодателям проголосовать за законопроект. 

Давайте коллективно не дадим им вести нас путинским путем и лишать нас свободы

- говорится в сообщении.

Ожидается, что поправка к конституции будет одобрена почти через месяц после того, как законодатели ускорили принятие закона, запрещающего публичные мероприятия, проводимые сообществами ЛГБТК+. С тех пор тысячи людей вышли на улицы, блокируя мосты и основные магистрали, скандируя лозунги "демократия" и "собрания - одно из основных прав" в еженедельных протестах.

Орбан и его правительство заявили, что их цель - защитить детей от того, что они называют "сексуальной пропагандой", однако аналитики указывают на предстоящие выборы, утверждая, что правительство, стремящееся мобилизовать свою консервативную базу, делает меньшинство ЛГБТК+ в стране козлом отпущения.

Поправка, которая стала 15-й по счету поправкой к конституции Венгрии с тех пор, как она была единолично разработана и одобрена правящей коалицией "Фидес-KDNP" в 2011 году, также направлена на укрепление позиций Орбана в борьбе с, по его словам, попытками иностранных государств повлиять на политику Венгрии.

Правозащитные группы описали поправку как шаг в этом направлении для Орбана, самопровозглашенного "нелиберального" лидера, поскольку она позволяет приостановить венгерское гражданство на срок до 10 лет для лиц с двойным гражданством, которые считаются представляющими угрозу общественному порядку или безопасности.

Приостановления будут применяться только к венграм, имеющим гражданство другой страны, не являющейся членом ЕС или Европейской экономической зоны.

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Венгерский Хельсинкский комитет, Венгерский союз гражданских свобод, Amnesty International и Общество Хаттера призвали Европейскую комиссию начать процедуру против правительства Венгрии, утверждая, что недавние изменения нарушают законодательство ЕС.

Группы подчеркнули "серьезность и срочность последствий принятых изменений" в недавнем заявлении, отметив, что они "заставят людей ЛГБТК+ полностью исчезнуть из поля зрения общественности".

Считается, что общенациональный запрет станет первым в своем роде в новейшей истории ЕС. Группы также заявили, что поправка вышла за рамки нарушения прав представителей сообщества ЛГБТК+ и тех, кто их поддерживает, описав ее как инструмент для дальнейшего нагнетания страха среди тех, кто выражает несогласие в стране.

Изменения имеют всеобъемлющие последствия, которые затрагивают основные права, выходящие далеко за рамки вопроса гордости

- заявили они.

Напомним

 Ранее УНН писал, что правящая партия FIDESZ (Фидес) правого националистического премьер-министра Венгрии Виктора Орбана хочет запретить ежегодные прайды.

Впоследствии парламент Венгрии принял закон о запрете прайда ЛГБТК+ сообществ.

Алина Волянская

Алина Волянская

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