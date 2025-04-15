Фонди сера Елтона Джона у росії визнали небажаними через "ЛГБТ-пропаганду"

Elton John AIDS Foundation та Justice for Journalists Foundation визнані небажанами на території рф через "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків", про що ідеться на сайті російського міністерства юстиції. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

мін'юст росії вніс американський і британський фонди сера Елтона Джона, рок-музиканта, володаря п'яти премій "Греммі", командора Ордену Британської імперії - до реєстру небажаних організацій на території росії. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті російського відомства.

На сайті мінюсту рф вказано, що британський і американський Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом"), а також британський Justice for Journalists Foundation* ("Справедливість для журналістів").

Фонди Елтона Джона були визнані небажаними організаціями генпрокуратурою рф. Там зазначають діяльність фондів на підтримку громадських об'єднань із профілактики та боротьби зі СНІДом, зокрема серед представників ЛГБТ та інше. Ключова причина, з точки зору російського органу, в наступному:

(Фонди) більшою мірою вони зосереджені на пропаганді нетрадиційних сексуальних відносин, західних моделей сім'ї, зміни статі. До політики країн, що захищають традиційні духовно-моральні цінності, ставляться негативно.