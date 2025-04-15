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Financial Times

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The Guardian

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Фонди сера Елтона Джона у росії визнали небажаними через "ЛГБТ-пропаганду"

Київ • УНН

 • 9052 перегляди

російський мін'юст вніс фонди Елтона Джона до реєстру небажаних організацій. Бо відносно них в рф бачать не тільки підтримку профілактики СНІДу, але й "пропаганду нетрадиційних відносин".

Фонди сера Елтона Джона у росії визнали небажаними через "ЛГБТ-пропаганду"

Elton John AIDS Foundation та Justice for Journalists Foundation визнані небажанами на території рф через "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків", про що ідеться на сайті російського міністерства юстиції. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

мін'юст росії вніс американський і британський фонди сера Елтона Джона, рок-музиканта, володаря п'яти премій "Греммі", командора Ордену Британської імперії - до реєстру небажаних організацій на території росії. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті російського відомства.

На сайті мінюсту рф вказано, що британський і американський Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом"), а також британський Justice for Journalists Foundation* ("Справедливість для журналістів").

Фонди Елтона Джона були визнані небажаними організаціями генпрокуратурою рф. Там зазначають діяльність фондів на підтримку громадських об'єднань із профілактики та боротьби зі СНІДом, зокрема серед представників ЛГБТ та інше. Ключова причина, з точки зору російського органу, в наступному:

(Фонди) більшою мірою вони зосереджені на пропаганді нетрадиційних сексуальних відносин, західних моделей сім'ї, зміни статі. До політики країн, що захищають традиційні духовно-моральні цінності, ставляться негативно.

- вказує російське відомство.

Нагадаємо

Елтон Джон розповів про погіршення зору через інфекцію ока. Він більше не може бачити, як його сини грають у регбі та футбол, що засмучує музиканта.

Багаторічна ворожнеча Елтона Джона та Мадонни офіційно закінчилася. У понеділок поп-зірка поділилася, що вони "нарешті закопали сокиру" багаторічної неприязні після того, як вона зважилася зустрітися зі своїм найзатятішим критиком за лаштунками шоу Saturday Night Live.

Все ще "не розуміють" кремль: у рф погрожують Польщі, країнам Балтії та стережуться НАТО 15.04.25, 19:31 • 11076 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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