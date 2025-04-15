Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"
Киев • УНН
российский минюст внес фонды Элтона Джона в реестр нежелательных организаций. Потому что относительно них в рф видят не только поддержку профилактики СПИДа, но и "пропаганду нетрадиционных отношений".
Elton John AIDS Foundation и Justice for Journalists Foundation признаны нежелательными на территории рф из-за "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", о чем говорится на сайте российского министерства юстиции. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
минюст россии внес американский и британский фонды сэра Элтона Джона, рок-музыканта, обладателя пяти премий "Грэмми", командор Ордена Британской империи - в реестр нежелательных организаций на территории россии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского ведомства.
На сайте минюста рф указано, что британский и американский Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), а также британский Justice for Journalists Foundation* ("Справедливость для журналистов").
Фонды Элтона Джона были признаны нежелательными организациями генпрокуратурой рф. Там распознали деятельность фондов в поддержку общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом, в частности среди представителей ЛГБТ и прочее. Ключевая причина, с точки зрения российского органа, в следующем:
(Фонды) в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно
Напомним
Элтон Джон рассказал об ухудшении зрения из-за инфекции глаза. Он больше не может видеть, как его сыновья играют в регби и футбол, что огорчает музыканта.
Многолетняя вражда Элтона Джона и Мадонны официально закончилась. В понедельник поп-звезда поделилась, что они "наконец закопали топор" многолетней неприязни после того, как она решилась встретиться со своим самым ярым критиком за кулисами шоу Saturday Night Live.
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