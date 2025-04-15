Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Elton John AIDS Foundation и Justice for Journalists Foundation признаны нежелательными на территории рф из-за "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", о чем говорится на сайте российского министерства юстиции. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

минюст россии внес американский и британский фонды сэра Элтона Джона, рок-музыканта, обладателя пяти премий "Грэмми", командор Ордена Британской империи - в реестр нежелательных организаций на территории россии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского ведомства.

На сайте минюста рф указано, что британский и американский Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), а также британский Justice for Journalists Foundation* ("Справедливость для журналистов").

Фонды Элтона Джона были признаны нежелательными организациями генпрокуратурой рф. Там распознали деятельность фондов в поддержку общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом, в частности среди представителей ЛГБТ и прочее. Ключевая причина, с точки зрения российского органа, в следующем:

(Фонды) в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно