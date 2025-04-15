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Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Киев • УНН

 • 9076 просмотра

российский минюст внес фонды Элтона Джона в реестр нежелательных организаций. Потому что относительно них в рф видят не только поддержку профилактики СПИДа, но и "пропаганду нетрадиционных отношений".

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Elton John AIDS Foundation и Justice for Journalists Foundation признаны нежелательными на территории рф из-за "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", о чем говорится на сайте российского министерства юстиции. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

минюст россии внес американский и британский фонды сэра Элтона Джона, рок-музыканта, обладателя пяти премий "Грэмми", командор Ордена Британской империи - в реестр нежелательных организаций на территории россии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского ведомства.

На сайте минюста рф указано, что британский и американский Elton John AIDS Foundation* ("Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом"), а также британский Justice for Journalists Foundation* ("Справедливость для журналистов").

Фонды Элтона Джона были признаны нежелательными организациями генпрокуратурой рф. Там распознали деятельность фондов в поддержку общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом, в частности среди представителей ЛГБТ и прочее. Ключевая причина, с точки зрения российского органа, в следующем:

(Фонды) в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола. К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно

- указывает российское ведомство.

Напомним

Элтон Джон рассказал об ухудшении зрения из-за инфекции глаза. Он больше не может видеть, как его сыновья играют в регби и футбол, что огорчает музыканта.

Многолетняя вражда Элтона Джона и Мадонны официально закончилась. В понедельник поп-звезда поделилась, что они "наконец закопали топор" многолетней неприязни после того, как она решилась встретиться со своим самым ярым критиком за кулисами шоу Saturday Night Live.

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО15.04.25, 19:31 • 11100 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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