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Историческое решение: Конституционный суд Литвы разрешил однополым парам регистрировать партнерство

Киев • УНН

 • 3264 просмотра

Конституционный суд Литвы признал неконституционным ограничение партнерства только между мужчиной и женщиной. Однополые пары смогут регистрировать партнерство через суд, пока Сейм не примет закон.

Историческое решение: Конституционный суд Литвы разрешил однополым парам регистрировать партнерство

Конституционный суд Литвы признал неконституционными положения Гражданского кодекса, по которым партнерство разрешено только между мужчиной и женщиной, ведь это противоречит конституционным принципам. Поэтому Конституционный суд страны принял решение, по которому однополые пары страны также могут зарегистрировать свое партнерство, обратившись в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

В Гражданском кодексе Литвы есть раздел, определяющий совместное проживание без регистрации брака, который предусматривает партнерство только между мужчиной и женщиной. Прошлой весной правительство, которое тогда возглавляла Ингрида Шимоните, обратилось в Конституционный суд с вопросами по этому поводу. По мнению правительства, Конституция защищает все семьи, включая однополые пары, поэтому действующее положение является дискриминационным и противоречит конституционному принципу равенства лиц. Конституционный суд поддержал такую позицию и признал, что это положение противоречит Конституции.

Стереотипы, существующие в обществе, не могут быть конституционно оправданным основанием для отрицания или ограничения основных прав или свобод определенного лица или группы из них в демократическом правовом государстве. Правовое регулирование, обусловленное предубеждением относительно однополых пар, было бы несовместимо с Конституцией, понятием семьи, вытекающим из нее, уважения к правам человека, достоинства, а также с ценностями равенства, плюрализм и толерантность, характерные для демократического общества

- отметил Председатель Конституционного Суда Года.

Кроме того, Гражданский Кодекс отметил, что партнерство должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке, но Сейм не принимает необходимых для этого законов в течение длительного времени.

Таким образом законодатель снижает доверие граждан к государству и закону, не обеспечивает требования правовой определенности и правовой безопасности, вытекающие из конституционного верховенства права, нарушает принципы ответственного управления

- заявил Председатель КС.

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КС Литвы разрешил однополым парам регистрировать партнерство через суд

Поэтому сегодня, 17 апреля, Конституционный суд Литвы принял закон, по которому люди смогут обращаться в суды для регистрации своего партнерства, - сообщила судья Конституционного суда Дайва Петрилайте после объявления решения.

До принятия закона этих лиц нельзя заставлять ждать и надеяться на что-то другое. Они смогут отстаивать свое право на партнерство, его признание и регистрацию индивидуально через суды. Пока Сейм не примет закон, судебный путь останется

- добавила она.

Она добавила, что суд не нашел никаких конституционно значимых оснований для запрета регистрации партнерства между однополыми парами.

Это связано с правом на семейную жизнь, правом не только на юридическое признание таких лиц, создающих совместную жизнь, это был бы первый шаг, вторым шагом была бы правовая защита таких лиц. Правовая защита связана не только с имущественными вопросами, не с частными аспектами жизни супругов, но и с вопросами публичного права, налогового законодательства, здравоохранения и всех других вопросов

- подчеркнула Петрилайте.

Бывший председатель Конституционного суда доволен таким решением.

"Я рад, что путь к признанию и защите всех семей – включая однополые сегодня приближается к логическому завершению. Надо быть благодарным всем, кто принял эту идею, искренне в нее верил, отстаивал ее. Приятно и то, что Конституционный Суд по сути подтвердил все аргументы, в которых удалось убедить представителей Правительства, обратившихся в Конституционный Суд", - написал евродепутат Дайнюс Жалимас в Facebook.

Решение вызвало возмущение

Депутат Европарламента Аурелиюс Верига выразил возмущение таким решением в Facebook, объяснив, что этим решением Конституционный суд возвышается над Сеймом.

"Зачем Литве парламент, если есть Конституционный суд? Он и так выше и парламента, и народа, который этот парламент выбирает. Он расширяет для себя понятие семьи, делая выводы, приравнивая все, что живет вместе с семьей, затем приравнивая понятие семьи к понятию брака, четко определенного в Конституции, а затем заявляя, что политики, которые придерживаются общенациональных представлений о браке и семье, которая из него возникает, четко определенных в Конституции, ограничены стереотипами, несовременные, нетолерантные и т.д.", - написал он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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