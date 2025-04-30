На книжный магазин в рф составили протокол за пропаганду ЛГБТ из-за книг Сьюзен Зонтаг и Оливии Лэнг

В книжный магазин "Подписные издания" в россии полиция составила протокол о "пропаганде ЛГБТ" из-за книг Сьюзен Зонтаг и Оливии Лэнг в продаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В протоколе говорится, что 24 февраля 2025 года в магазине было куплено три книги: "Тело каждого" Оливии Лэнг, "О женщинах" и "Против интерпретации и другие эссе" Сьюзен Зонтаг.

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Согласно полученному заключению, в представленных материалах содержатся признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения ЛГБТ - заявила пресс-секретарь петербургских судов дарья лебедева.

Она добавила, что представители книжного магазина "с правонарушением не соглашаются" и пообещали дать объяснения в суде.

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10 апреля силовики пришли с проверкой в книжный магазин "Подписные издания". Как рассказали сотрудники магазина, им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. В список попали шесть книг о феминизме, среди которых "О женщинах" Сьюзен Зонтаг, а также сборник эссе "7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер" с активисткой дарьей серенко среди авторов. Прокуратура также потребовала убрать книги журналистов Валерия Панюшкина и Сергея Пархоменко и роман "Доктор Гарин" Владимира Сорокина.

Напомним

Фонды Элтона Джона Elton John AIDS Foundation и Justice for Journalists Foundation признаны нежелательными на территории рф из-за "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".