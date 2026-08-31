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Украинским детям за границей изменили правила консульского учета

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Правительство освободило детей до 18 лет от консульского сбора за постановку на учет за границей. Заявления от лиц начиная с 14 лет будут рассматривать в день обращения.

Украинским детям за границей изменили правила консульского учета

Правительство изменило порядок консульского учета граждан Украины, которые живут или временно находятся за границей. В частности, отныне за постановку на консульский учет детей в возрасте до 18 лет консульский сбор взиматься не будет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по делам детей, передает УНН.

Подробности

"26 августа 2026 года правительство утвердило изменения в Порядок ведения учета граждан Украины, проживающих за пределами Украины", – говорится в сообщении.

Ранее бесплатная постановка на консульский учет распространялась только на детей в возрасте до 16 лет. Теперь эта норма будет действовать для всех детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, принятыми изменениями:

  • предусмотрена возможность самостоятельной подачи заявления о постановке на консульский учет лицом, достигшим 14 лет, — ранее это было возможно с 16 лет;
    • предусмотрено рассмотрение заявлений о постановке таких детей на консульский учет, изменении места их проживания и снятии с учета в день обращения;
      • уточнен перечень документов, необходимых для постановки на консульский учет;
        • уточнены основания для отказа в постановке на учет;
          • обновлена форма учетной карточки, в частности добавлена информация о категории ребенка и его законном представителе.

            "Эти изменения помогут обеспечить надлежащее государственное сопровождение и защиту прав украинских детей, которые проживают или временно находятся за границей", – говорится в сообщении.

            Напомним

            Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учетных документов в консульствах и посольствах за границей. 

            Алла Киосак

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