Украинским детям за границей изменили правила консульского учета
Киев • УНН
Правительство освободило детей до 18 лет от консульского сбора за постановку на учет за границей. Заявления от лиц начиная с 14 лет будут рассматривать в день обращения.
Правительство изменило порядок консульского учета граждан Украины, которые живут или временно находятся за границей. В частности, отныне за постановку на консульский учет детей в возрасте до 18 лет консульский сбор взиматься не будет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по делам детей, передает УНН.
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"26 августа 2026 года правительство утвердило изменения в Порядок ведения учета граждан Украины, проживающих за пределами Украины", – говорится в сообщении.
Ранее бесплатная постановка на консульский учет распространялась только на детей в возрасте до 16 лет. Теперь эта норма будет действовать для всех детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, принятыми изменениями:
- предусмотрена возможность самостоятельной подачи заявления о постановке на консульский учет лицом, достигшим 14 лет, — ранее это было возможно с 16 лет;
- предусмотрено рассмотрение заявлений о постановке таких детей на консульский учет, изменении места их проживания и снятии с учета в день обращения;
- уточнен перечень документов, необходимых для постановки на консульский учет;
- уточнены основания для отказа в постановке на учет;
- обновлена форма учетной карточки, в частности добавлена информация о категории ребенка и его законном представителе.
"Эти изменения помогут обеспечить надлежащее государственное сопровождение и защиту прав украинских детей, которые проживают или временно находятся за границей", – говорится в сообщении.
Напомним
Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учетных документов в консульствах и посольствах за границей.