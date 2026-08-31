Украинским детям за границей изменили правила консульского учета

Правительство изменило порядок консульского учета граждан Украины, которые живут или временно находятся за границей. В частности, отныне за постановку на консульский учет детей в возрасте до 18 лет консульский сбор взиматься не будет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по делам детей, передает УНН.

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"26 августа 2026 года правительство утвердило изменения в Порядок ведения учета граждан Украины, проживающих за пределами Украины", – говорится в сообщении.

Ранее бесплатная постановка на консульский учет распространялась только на детей в возрасте до 16 лет. Теперь эта норма будет действовать для всех детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, принятыми изменениями:

предусмотрена возможность самостоятельной подачи заявления о постановке на консульский учет лицом, достигшим 14 лет, — ранее это было возможно с 16 лет;

предусмотрено рассмотрение заявлений о постановке таких детей на консульский учет, изменении места их проживания и снятии с учета в день обращения;

уточнен перечень документов, необходимых для постановки на консульский учет;

уточнены основания для отказа в постановке на учет;

обновлена форма учетной карточки, в частности добавлена информация о категории ребенка и его законном представителе.

"Эти изменения помогут обеспечить надлежащее государственное сопровождение и защиту прав украинских детей, которые проживают или временно находятся за границей", – говорится в сообщении.

Напомним

Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учетных документов в консульствах и посольствах за границей.