Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони
Київ • УНН
Ганна Гвоздяр стала заступницею міністра оборони України. Також призначено заступників міністрів відновлення та соцполітики.
Кабінет міністрі призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра оборони України, нових заступників також отримали міністр з відновлення та міністр соцполітики. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.
Відповідно до рішень уряду, призначено:
• Гвоздяр Ганну Юріївну заступником Міністра оборони України;
• Шемаєва Володимира Володимировича заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
• Матюшенка Миколу В’ячеславовича заступником Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Додамо
Крім того, за інформацією Мельничука, під час засідання було ухвалено рішення про звільнення Комірного Анатолія Віталійовича з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Контекст
Ганна Гвоздяр вже працювала заступницею міністра оборони із липня 2025 року по січень 2026 року. Тоді на посаді її робота була зосереджена на питаннях розвитку оборонно-промислового комплексу України.
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