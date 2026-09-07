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Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Ганна Гвоздяр стала заступницею міністра оборони України. Також призначено заступників міністрів відновлення та соцполітики.

Ганну Гвоздяр призначили заступницею міністра оборони

Кабінет міністрі призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра оборони України, нових заступників також отримали міністр з відновлення та міністр соцполітики. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН.

Відповідно до рішень уряду, призначено: 

• Гвоздяр Ганну Юріївну заступником Міністра оборони України;

• Шемаєва Володимира Володимировича заступником Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

• Матюшенка Миколу В’ячеславовича заступником Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Додамо

Крім того, за інформацією Мельничука, під час засідання було ухвалено рішення про звільнення Комірного Анатолія Віталійовича з посади заступника Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Контекст

Ганна Гвоздяр вже працювала заступницею міністра оборони із липня 2025 року по січень 2026 року. Тоді на посаді її робота була зосереджена на питаннях розвитку оборонно-промислового комплексу України. 

Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України19.08.26, 13:34 • 24480 переглядiв

Антоніна Туманова

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