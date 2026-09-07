Анну Гвоздяр назначили заместителем министра обороны

Кабинет министров назначил Анну Гвоздяр заместителем министра обороны Украины, новых заместителей также получили министр по восстановлению и министр социальной политики. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

В соответствии с решениями правительства назначены:

• Гвоздяр Анна Юрьевна — заместителем Министра обороны Украины;

• Шемаев Владимир Владимирович — заместителем Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

• Матюшенко Николай Вячеславович — заместителем Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Добавим

Кроме того, по информации Мельничука, во время заседания было принято решение об освобождении Комирного Анатолия Витальевича от должности заместителя Министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Контекст

Анна Гвоздяр уже работала заместителем министра обороны с июля 2025 года по январь 2026 года. Тогда на этой должности ее работа была сосредоточена на вопросах развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

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